Od razu wyczuł, co chcą zrobić Niemcy. "To jest bzdura, fejk"

Dyrektor sportowy Bayernu Max Eberl, trener Thomas Tuchel, ale przede wszystkim Matthijs de Ligt, bo to jego wypowiedź pojawiła się jako pierwsza i była szeroko cytowana. To on po środowym półfinale Ligi Mistrzów wyjawił, że Tomasz Listkiewicz - asystent Szymona Marciniaka - miał jeszcze na boisku przeprosić piłkarzy Bayernu za to, że błędnie zasygnalizował pozycję spaloną.

REKLAMA

Zobacz wideo Sceny w trakcie finału Pucharu Polski! Wisła Kraków i Pogoń Szczecin w akcji

Chodzi konkretnie o sytuację ze 103. minuty, już doliczony czas gry do drugiej połowy. Piłkę z głębi pola w kierunku pola karnego zagrał wtedy Joshua Kimmich. Tam na granicy spalonego balansowali właśnie de Ligt i Noussair Mazraoui. Do siatki trafił ten pierwszy, ale gol nie został uznany - Listkiewicz podniósł chorągiewkę, a Marciniak natychmiast użył gwizdka i przerwał grę.

- To pokazuje, że Tomek był pewien swojej decyzji - mówi Michał Listkiewicz i dodaje, że z powtórek telewizyjnych dla niego ta decyzja też była słuszna, czyli że De Ligt był na spalonym. - Nie zapominajmy również o tym, że ta niby-bramka została zdobyta też długo po przerwaniu gry. Zawodnicy Realu stanęli, nie interweniowali włącznie z bramkarzem. Tu możemy tylko domniemywać, co by działo się, gdyby gra nie została przerwana. Wiadomo, że tego nie da się udowodnić, ale myślę, że ten gol by nie padł. To znaczy: piłkarze Realu - konkretnie dwóch obrońców i bramkarz - zdążyliby zainterweniować. Sam strzał też był taki tylko dla porządku, zwykłe kopnięcie przed siebie - zauważa były sędzia.

Gigantyczna burza po półfinale Ligi Mistrzów

- Jeśli był spalony, to okej, ale skąd możesz to wiedzieć, jeśli tego nie sprawdzisz? Mamy w piłce zasady. Gdy spalony nie jest oczywisty, jak w tej sytuacji, to nie gwiżdżesz, tylko czekasz do końca akcji. Tak było przy golu Joselu. Nie mogę tego zrozumieć. Powinien pozwolić akcji biec dalej. Jeśli w tej naszej sytuacji był spalony, to okej, nie mam żadnych pretensji, ale jeśli nie było, to był to ogromny błąd sędziego - powiedział po meczu De Ligt. I po chwili dodał: - Sędzia liniowy powiedział mi: "przepraszam, popełniłem błąd". Ale co z tego? Nic z tego nie mamy.

To ostatnie zdanie podchwycił Fabrizio Romano, jeden z najpopularniejszych dziennikarzy sportowych na świecie. To on zacytował je na swoim profilu na "X", gdzie ma ponad 20 mln obserwujących. Wypowiedź De Ligta była powtarzana w niemieckich i hiszpańskich mediach. W świat poszedł przekaz, że polscy sędziowie zaraz po meczu przyznali się do błędu.

Już wiemy, że było inaczej. A przynajmniej tak twierdzą osoby z otoczenia polskich arbitrów - o czym na Sport.pl pisał już Dawid Szymczak - którzy przekonują, że to nieprawda. Żaden z polskich sędziów nie przepraszał piłkarzy Bayernu. Listkiewicz, otoczony piłkarzami, miał jedynie powiedzieć, że jeśli w tej sytuacji nie było spalonego, to popełnił błąd. Wziął odpowiedzialność na siebie, ale do błędu się w żaden sposób nie przyznał (więcej tutaj).

Michał Listkiewicz nie wierzy w taki scenariusz

W taki scenariusz nie wierzy też Michał Listkiewicz. - Jeszcze nie rozmawiałem z synem, bo nie mam takiego zwyczaju, by dzwonić do niego od razu w emocjach po meczach, ale moim zdaniem to jest bzdura, fejk, że Tomek przepraszał piłkarzy Bayernu - mówi. - To nawet nie chodzi o to, że to jest mój syn, bo to mógł być ktokolwiek - sędzia z Argentyny czy Szwecji, to nie ma znaczenia - ale takie rzeczy w piłce się po prostu praktycznie nie zdarzają. Zawodnicy czy trenerzy nieraz po meczach zrzucają winę na sędziego. Mówią, że ten ich przepraszał, ale z reguły nikt tego nie widzi i nie słyszy. Dla mnie takie tłumaczenia to często są zwykłe ściemy, próby zrzucania z siebie odpowiedzialności - tłumaczy Listkiewicz.

I dodaje: - Dla mnie to też jest trochę zabawne, że niemieckie media, a przynajmniej ja się z tym nie spotkałem, nie analizują, że fantastyczny w tym meczu Manuel Neuer przy straconym golu popełnia aż taki błąd. Albo że trener Tuchel, który po meczu grzmi i w stosunku do naszych sędziów jest wręcz agresywny, sam nie jest rozliczany z tego, jakie zrobił zmiany. Że to one zabiły ducha w jego drużynie, dały jej sygnał, że już tylko ma się bronić i desperacko wybijać piłkę.

Ostatecznie Real Madryt, który do 88. minuty przegrywał z Bayernem, zwyciężył 2:1. Awansował do finału Ligi Mistrzów, gdzie 1 czerwca na Wembley zmierzy się z Borussią Dortmund.