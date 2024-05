Gromy lecą na Marciniaka. Wydali wyrok. "Błąd najpoważniejszy z możliwych"

"Thomas Tuchel stwierdził, że decyzja polskich sędziów o odgwizdaniu spalonego w jednej z ostatnich akcji Bayernu Monachium była katastrofalna. Narzekali na nią również jego piłkarze, goniący wtedy wynik przy stanie 1:2. Powtórki pokazały jednak, że Szymon Marciniak i jego asystent Tomasz Listkiewicz podjęli prawidłową decyzję. I chociaż mieli rację, to nie uniknęli olbrzymiego zamieszania" - pisał Dawid Szymczak ze Sport.pl.

Sytuacja z końcówki meczu Realu Madryt z Bayernem Monachium w półfinale Ligi Mistrzów wywołuje wiele dyskusji i wynika przede wszystkim ze zbyt szybkiego zakończenia całej akcji. Zagraniczne telewizje próbowały wyrysować linie i niektóre z nich pokazują, że spalonego nie było i Bayern mógł kontynuować akcję.

Kataloński dziennikarz grzmi po decyzji Szymona Marciniaka. "Całkowicie błędna"

Swoim spojrzeniem na tę sytuację podzielił się Pablo Planas z katalońskiego "Mundo Deportivo". We wstępie dziennikarz napisał, że "Bayern Monachium zakończył mecz w wielkim gniewie po decyzji Marciniaka". Jego zdaniem "Monachium zasnęło i obudziło się z poczuciem całkowicie błędnej decyzji, która wyeliminowała Bayern".

Planas słusznie zauważył, że w tak stykowej sytuacji Tomasz Listkiewicz powinien puścić akcję, a nie podnosić chorągiewkę. W razie potrzeby zawsze jest system VAR, a tak Szymon Marciniak gwizdnął na kilka chwil przed uderzeniem Matthijsa de Ligta. Dodał, że "dostępnych analiz wynika, że błąd Marciniaka był najpoważniejszy z możliwych".

Jednak czy byłby ostatecznie z tego gol, gdyby Marciniak nie zagwizdał, a piłkarze Realu nie kontynuowali gry? To już pozostanie jedną z wielu futbolowych zagadek.

Szymon Marciniak zostanie ukarany za sędziowanie w meczu Real - Bayern?

- To sędziowskie trio uważane jest za najlepsze na świecie, dlatego dla nas wszystkich to zaskoczenie, że akurat oni dopuścili do takiej sytuacji. Co do konsekwencji, takie decyzje zapadają na wyższych szczeblach, gdy przychodzi do przydzielania sędziów do najważniejszych spotkań - podkreśliła była sędzia FIFA Christina Unkel na antenie CBS Sports, sugerując, że Szymon Marciniak i jego koledzy przez pewien czas mogą nie być wyznaczani do prowadzenia największych spotkań.