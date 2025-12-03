Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Niezrozumiała decyzja UEFA. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Dawid Szymczak
Starania o organizację kobiecego Euro 2029 skończyły się wielopoziomową porażką - Polsce obok nosa przeszła wielka szansa na rozwój kobiecej piłki, a PZPN został wręcz zdeklasowany w wyścigu wpływów i skutecznego lobbingu w UEFA. Na kandydaturę Niemiec członkowie Komitetu Wykonawczego oddali 15 głosów, na wspólną ofertę Danii i Szwecji zagłosowały dwie osoby, a Polska dostała okrągłe zero głosów. Wielka szkoda.
Zjazd wyborczy PZPN
Fot. Kuba Atys / Agencja Wyborcza.pl

Dziwi przede wszystkim deklasacja w głosowaniu – oczywistego faworyta ponoć nie było, a Polska miała dobrze przygotowaną merytorycznie ofertę. PZPN nadzieję opierał na tym, że UEFA zechce dać mu szansę na szybszy i skuteczniejszy rozwój kobiecej piłki. Europejska federacja wielokrotnie przecież powtarzała, że chce zrównywać szanse i zapraszać do świata kobiecego futbolu kolejne kraje. To był moment, by za sloganami poszły czyny. Ale nadzieje okazały się bezpodstawne. UEFA zorganizuje ten Euro w bezpiecznym dla siebie miejscu, gdzie piłka nożna kobiet jest już rozwinięta, ma tradycję i liczne sukcesy. W miejscu, gdzie to Euro gościło już pięciokrotnie.

Deklasacja! Polska nie dostała żadnego głosu

Żal jest ogromny, bo Euro zorganizowane w Polsce zapewniłoby kobiecemu futbolowi większą widoczność, przyciągnęłoby uwagę sponsorów, kibiców i mediów. Dałoby więc wszystko to, czego ta dyscyplina najbardziej dziś w naszym kraju potrzebuje. Pozwoliłaby całej dyscyplinie rozwinąć się znacznie szybciej i skuteczniej.

Jednocześnie ten wynik – 17 głosów za Niemcami, 2 za Skandynawami i ani jednego za Polską – fatalnie świadczy o zaufaniu UEFA do PZPN w zakresie kobiecej piłki oraz o skuteczności polskiego lobbingu i dyplomacji.

O tym wszystkim mówimy w komentarzu do wyboru organizatora kobiecego Euro 2029, który można obejrzeć na kanale Sport.pl na YouTube.

Zobacz wideo Niezrozumiała decyzja UEFA. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał
Dawid Szymczak

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Więcej o:

1/11 W którym sporcie używa się takiej piłki?

QUIZ: dopasujesz piłkę do sportu? Tylko 10% osób potrafi to zrobić bez pomyłki. Sprawdź się!