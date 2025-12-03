Niezrozumiała decyzja UEFA. Takiego wyniku nikt się nie spodziewał

Dziwi przede wszystkim deklasacja w głosowaniu – oczywistego faworyta ponoć nie było, a Polska miała dobrze przygotowaną merytorycznie ofertę. PZPN nadzieję opierał na tym, że UEFA zechce dać mu szansę na szybszy i skuteczniejszy rozwój kobiecej piłki. Europejska federacja wielokrotnie przecież powtarzała, że chce zrównywać szanse i zapraszać do świata kobiecego futbolu kolejne kraje. To był moment, by za sloganami poszły czyny. Ale nadzieje okazały się bezpodstawne. UEFA zorganizuje ten Euro w bezpiecznym dla siebie miejscu, gdzie piłka nożna kobiet jest już rozwinięta, ma tradycję i liczne sukcesy. W miejscu, gdzie to Euro gościło już pięciokrotnie.

Deklasacja! Polska nie dostała żadnego głosu

Żal jest ogromny, bo Euro zorganizowane w Polsce zapewniłoby kobiecemu futbolowi większą widoczność, przyciągnęłoby uwagę sponsorów, kibiców i mediów. Dałoby więc wszystko to, czego ta dyscyplina najbardziej dziś w naszym kraju potrzebuje. Pozwoliłaby całej dyscyplinie rozwinąć się znacznie szybciej i skuteczniej.

Jednocześnie ten wynik – 17 głosów za Niemcami, 2 za Skandynawami i ani jednego za Polską – fatalnie świadczy o zaufaniu UEFA do PZPN w zakresie kobiecej piłki oraz o skuteczności polskiego lobbingu i dyplomacji.

O tym wszystkim mówimy w komentarzu do wyboru organizatora kobiecego Euro 2029, który można obejrzeć na kanale Sport.pl na YouTube.