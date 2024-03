Polacy w akcji. Sceny na ulicach Cardiff. "Ku*** everywhere"

Od rana w Walii pogoda była tak dobra, że kibice nie musieli chować się w barach. Saint Mary Street, czyli jedna z glównych ulic w mieście była pełna czerwono-żółto-zielonych kapeluszy Walijczyków i biało-czerwonych szalików Polaków. Głównie mieszkających w Anglii. - Nie mieliśmy daleko, dwie godziny drogi samochodem, więc nie mogliśmy opuścić tak ważnego meczu. Oby tylko piłkarze dali radę - mówili.

Zobacz wideo Robert Lewandowski tylko wysiadł z autokaru. I się zaczęło

Śpiewali też najróżniejsze przyśpiewki. Od "Jesteśmy zawsze tam" do "We are here, we are there! We are kur** everywhere", która porywała największą liczbę fanów do tańca i śpiewów, co zresztą możecie obejrzeć na tych nagraniach wideo:

Walijczycy przejęli teren dopiero w pobliżu stadionu, choć gdy ich reprezentacja przyjechała na Cardiff City Stadium, to okrzyki fanów byli nieliczne nieśmiałe i ze strony najmłodszych.

Na naszą kadrę również czekali kibice, a najgłośniej - co naturalne - zrobiło się, gdy z autokaru wysiadł Robert Lewandowski.

Godzinę przed meczem przed stadionem pojawiła się również oficjalna delegacja Polskiego Związku Piłki Nożnej z prezesem Cezarym Kuleszą na czele.

Probierz pewny swego

- Zdajemy sobie sprawę z wagi tego meczu. Będzie trudny, ale nie ma w nas żadnych obaw - przyznał Probierz. Selekcjoner reprezentacji Polski dzień przed meczem zwracał też uwagę na rywala. - Analizowaliśmy walijski zespół. Wiemy, że jest wybiegany, dobrze gra z kontry, ma wysoko ustawionych wahadłowych. Zdajemy sobie sprawę z ich silnych stron, ale my patrzymy na siebie - na własne atuty. Ważne też będzie odpowiednie nastawienie. Byśmy od pierwszej minuty byli zdeterminowani, by wygrać to spotkanie - zaznaczył Probierz. Jeśli Polska pokona Walię, zagra na mistrzostwach Europy piąty raz z rzędu.