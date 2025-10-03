Lech, Raków i Jagiellonia zrobiły to! A Legia? Totalna katastrofa

Kacper Tobiasz, Kacper Kozłowski i Michał Skóraś - to zawodnicy, którzy w porównaniu do wrześniowej kadry znaleźli się wśród powołanych przez Jana Urbana piłkarzy na najbliższe mecze reprezentacji Polski z Nową Zelandią (9 października, Chorzów) oraz Litwą (12 października, Kowno).

Zobacz wideo To jest Sport.pl

W najnowszym programie "To jest Sport.pl" gośćmi Konrada Fersztera będą: Jakub Kosecki, były zawodnik Legii Warszawa, dwukrotny mistrz Polski, oraz dziennikarz Sport.pl Dawid Szymczak. W programie pomówimy nie tylko o powołaniach Urbana, lecz także o tym, jak polskie kluby wypadły w pierwszej kolejce fazy zasadniczej Ligi Konferencji.

Jak bardzo podobał się nam Lech Poznań i dlaczego mistrzowie Polski powinni przygotować cztery miliony euro? Jak to możliwe, że Jagiellonia Białystok męczyła się z mistrzem Malty? Czy Edward Iordanescu przesadził ze zmianami na spotkanie z Samsunsporem? Czy Marek Papszun ostatnimi wynikami ugasił pożar w Rakowie Częstochowa? Na te pytania odpowiemy w naszym programie, który rozpocznie się o 13.

Możecie nas oglądać na Sport.pl, Gazeta.pl oraz naszych mediach społecznościowych.