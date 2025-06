To była ostatnia szansa. Niebywałe, co zrobiła Andrejczyk!

Miała ostatni rzut, żeby wejść do czołowej czwórki i tym samym do ostatniej kolejki konkursu. I co zrobiła? Pobiła swój rekord sezonu! O ponad półtora metra! Maria Andrejczyk kapitalnie zawalczyło o mnóstwo punktów dla Polski w Drużynowych Mistrzostwach Europy. Zajęła drugie miejsce i zdobyła tych punktów aż 15.