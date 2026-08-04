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Ukrainiec przeprasza polskich dziennikarzy. "Ostatnie tygodnie są trudne"

Nazar Parnicki należy do grona najzdolniejszych żużlowców młodego pokolenia. Jego kariera jednak wyraźnie wyhamowała, a ostatnie występy nie są szczególnie udane. O spadek formy 19-latek obwinił... przedstawicieli mediów. Po chwili refleksji Ukrainiec postanowił przeprosić dziennikarzy.
Bartosz Zmarzlik Leon Madsen Nazar Parnicki
Fot. PAP/Marian Zubrzycki

Tuż po wywołaniu wojny w Ukrainie przez Rosję w lutym 2022 roku Nazar Parnicki opuścił swój kraj i w wieku 16 lat zamieszkał w Polsce. Rok później w barwach Unii Leszno w spotkaniu z Toruniem zaliczył spektakularny debiut w PGE Ekstralidze, gdy zdobył 6 punktów w trzech startach, objeżdżając m.in. Roberta Lamberta. W ostatnim czasie jednak jego kariera nieco straciła impet. 

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Nazar Parnicki przeprasza dziennikarzy

W 2024 roku młody Ukrainiec został wicemistrzem świata juniorów, ustępując tylko Wiktorowi Przyjemskiemu. Rok później był już bezkonkurencyjny, a po rezygnacji Taia Woffindena z Grand Prix 2026 to właśnie Nazar Parnicki został zaproszony przez organizatorów do ścigania się w prestiżowym cyklu o tytuł najlepszego żużlowca globu. 

Wiadomo było, że dość niespodziewany awans do światowej elity będzie niezwykle trudny dla 19-latka. Grand Prix wymaga bowiem dużych środków finansowych i sprawnie działającego zaplecza podczas najróżniejszych wyzwań logistycznych. W rywalizacji na torze Nazar Parnicki spisuje się słabo. Po 7 rundach cyklu ma na swoim koncie zaledwie 17 punktów i zajmuje odległą 16. lokatę. 

Młody zawodnik znacznie lepiej radzi sobie w PGE Ekstralidze, w której legitymuje się bardzo dobrą, 17. średnią (1,85 pkt na bieg). Tuż po ostatnim spotkaniu jego Fogo Unii Leszno z Bayersystemem GKM-em Grudziądz (51:39) Parnicki pojawił się w strefie wywiadów, ale oświadczył tylko, że media "przeszkadzają w rozwoju jego kariery" i w związku z tym nie będzie rozmawiał z dziennikarzami. 

W poniedziałek 3 sierpnia 19-latek opublikował oświadczenie. 

"Ostatnie tygodnie są dla mnie naprawdę trudne. Przechodzę przez wymagający moment i całą swoją energię staram się poświęcić temu, aby wrócić na właściwe tory i do jak najlepszej formy sportowej. Mam świadomość, że kontakt z mediami jest ważną częścią tego sportu i nigdy nie wynikało to z braku szacunku wobec Waszej pracy. Dlatego chciałbym przeprosić wszystkich dziennikarzy, którzy poczuli się zawiedzeni moją niepełną dostępnością" - napisał Parnicki w swoich mediach społecznościowych. 

Ukrainiec w meczu z GKM-em w czterech startach zdobył 6 punktów z bonusem. "Wczorajszy mecz dał mi trochę więcej wiary i był małym, ale ważnym krokiem do przodu. Dlatego proszę Was jeszcze o odrobinę cierpliwości" - zaapelował 19-latek. 

Poza tym, przyznał, że jego decyzja o "zniknięciu z mediów społecznościowych" była "świadoma". "Chcę maksymalnie skupić się na pracy, odzyskaniu pewności siebie i powrocie do swojej najlepszej dyspozycji" - podkreślił Nazar Parnicki. 

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