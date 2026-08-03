Jarosław Suszyński nie żyje. Polski żużel pogrążył się w żałobie

Przykre wieści napłynęły ze środowiska żużlowego. Oficjalny profil klubu Falubaz Zielona Góra poinformował o śmierci Jarosława Suszyńskiego - byłego zawodnika amatorskiego klubu AKS Chóragan Riders Zielona Góra i jednego z najaktywniejszych promotorów tego sportu.

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Jarosław Suszyński nie żyje

"Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjęliśmy wiadomość o tragicznej śmierci Jarosława Suszyńskiego. Jarek był nieodłączną częścią naszej zielonogórskiej rodziny żużlowej. Jako wieloletni członek amatorskiego klubu AKS Chóragan Riders zawsze zarażał innych swoją pasją do czarnego sportu. Przez lata z ogromnym zaangażowaniem pełnił również obowiązki osoby funkcyjnej podczas meczów na W69" - czytamy w komunikacie.

"Odszedł od nas wielki pasjonat żużla, dobry człowiek i prawdziwy przyjaciel naszego klubu. Jarku, będzie nam brakować Twojej życzliwości i obecności w parku maszyn. W tych niezwykle trudnych chwilach składamy najszczersze wyrazy współczucia, siły i wsparcia Rodzinie, Bliskim oraz Przyjaciołom Zmarłego. Spoczywaj w pokoju" - dodano.

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Suszyński w przeszłości sponsorował m.in. Jana Kvecha - czeskiego żużlowca, który od 2020 roku do 2024 roku był zawodnikiem Falubazu Zielona Góra, skąd w międzyczasie był wypożyczany do Wilków Krosno i ROW-u Rybnik. W 2025 roku był zawodnikiem Apatora Toruń, a od sezonu 2026 znów jeździ w Rybniku.

"Z ogromnym smutkiem i niedowierzaniem przyjąłem wiadomość o tragicznej śmierci mojego sponsora i przyjaciela, Jarka Suszyńskiego. Dziękuję Ci za wsparcie, zaufanie i wszystkie wspólnie spędzone chwile. Będzie mi Ciebie bardzo brakowało. Rodzinie i Bliskim składam najszczersze wyrazy współczucia. Spoczywaj w pokoju, Jarku" - napisał na Facebooku.