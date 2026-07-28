Szokujące słowa mistrza świata. "Za młodu niezbyt często byłem trzeźwy"

Decyzja Woffindena z 11 lipca o rozbracie z żużlem była o tyle nieoczekiwana, że ogłosił ją w trakcie trwającego sezonu. Można się było jej jednak spodziewać. Ostatnie lata były dla Brytyjczyka pasmem poważnych kontuzji, które miały znaczący wpływ na zakończenie bogatej kariery.

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Woffinden przyznał się do startów pod wpływem alkoholu

35-latek należy do jednych z najwybitniejszych żużlowców w historii. W sezonach 2013, 2015 oraz 2018 sięgał po tytuł indywidualnego mistrza świata. W cyklu Grand Prix zdobył jeszcze trzy inne medale: dwa srebrne (2016, 2020) oraz jeden brązowy (2017). Łącznie 36 razy stawał na turniejowym podium, 11-krotnie na jego najwyższym stopniu.

W Polsce Tai Woffinden kojarzony jest przede wszystkim ze startów w Sparcie Wrocław. Bronił jej barw w latach 2012-2024, pomagając w 2021 roku klubowi ze stolicy Dolnego Śląska w zdobyciu Drużynowego Mistrzostwa Polski. Jednak swoją przygodę z ligą w naszym kraju zaczął w 2008 roku od Włókniarza Częstochowa. Trafił pod Jasną Górę jako 18-latek, a już rok później był ważną postacią w ekipie "Lwów".

W rozmowie z "Żurnalistą" w serwisie Youtube odsłonił kulisy początków swojej kariery.

- Za młodu chyba niezbyt często byłem trzeźwy podczas wyścigów - przyznał Woffinden. - Fizycznie nie da się pić przez dwie noce z rzędu i potem ścigać się w Lesznie. Być trzeźwym, potem pić całą noc, wracać do Wielkiej Brytanii porannym lotem o 6 prosto z klubu na lotnisko. A potem spać ile się dało zanim ścigałem się w poniedziałek. Ale takie to były czasy - dodał.

- Nie tylko ja tak miałem, wszyscy. Prom z Polski do Szwecji... Starsi chłopaki byli tam totalnie ululani - przyznał, twierdząc, że "cieszył się każdą chwilą kariery".

Słowa Woffindena wywołały burzę, choć w środowisku żużlowym od lat mówiło się o imprezach z Brytyjczykiem w roli głównej. Moment otrzeźwienia przyszedł wraz ze śmiercią jego ojca (także żużlowca) Roba w styczniu 2010 roku.

- Coś się we mnie przełączyło. Może to było kumulowanie wszystkiego w sobie, a jak mocno się upiłem, to wychodziło na wierzch. Po prostu nie miałem wyłącznika. Jak imprezujemy, to na całego, jak skaczemy ze spadochronem, to też na całego. Zawsze na pełnym gazie. Tak samo było z piciem - podkreślił Tai Woffinden, który przy innej okazji wspomniał, że od tamtej pory stroni od alkoholu.