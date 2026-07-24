Wypadkiem 19-latka żyła cała Polska. Są pzełomowe informacje

Kiedy 10 maja Patryk Budniak uległ wypadkowi, kibice żużla i nie tylko zamarli. Przypomnijmy, że do zdarzenia doszło w 12. wyścigu meczu Krajowej Ligi Żużlowej (trzeci poziom rozgrywkowy) pomiędzy Ultrapur Omegą Gniezno a Śląskiem Świętochłowice. Wówczas Budniak sczepił się motocyklem z Leonem Szlegielem, po czym z całym impetem uderzył w bandę, następnie przeleciał nad nią, zahaczył o płot i z ogromnej wysokości spadł na ziemię. Od razu było wiadomo, że jego stan jest poważny.

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Piękne obrazki. Budniak stanął na nogi

Do Gniezna wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Doszło do uszkodzenia kręgosłupa, co wymagało natychmiastowej operacji. Ponadto zawodnik miał otwarte złamania obu nóg, stracił sporo krwi i początkowo musiał być wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej.

Tym większy podziw budzi to, jak szybko Budniak dochodzi do zdrowia. Młody zawodnik imponuje determinacją i siłą psychiczną. 5 czerwca opuścił szpital w Gnieźnie, a niedługo później pojawił się już na meczu ligowym swojej drużyny.

Na początku lipca powiedział w mediach klubowych, że 23 lipca lekarze podejmą decyzję dotyczącą pionizacji. I właśnie tego dnia Budniak opublikował film w mediach społecznościowych, który uraduje wielu kibiców. Zawodnik przy pomocy najbliższych stanął na nogi.

To kolejny krok w powrocie do zdrowia. Przed nim oczywiście dalsza, długa rehabilitacja, ale sam żużlowiec zapowiada, że chciałby wrócić do ścigania.

Po wypadku Budniaka środowisko żużlowe się zjednoczyło. Na rehabilitację młodzieżowca klubu Ultrapur Omega Gniezno zebrano 600 tysięcy złotych. To nie pierwszy raz, kiedy kibice i zawodnicy działają ramię w ramię w ważnym celu.

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