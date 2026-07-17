Trzykrotny mistrz świata nie składa broni. Zapowiada powrót

Nie ma fana speedwaya, który nie zna Nickiego Pedersena. Postaci mocno kontrowersyjnej. Zawodnika, znanego z bezpardonowych akcji na torze, ale także gwałtownych reakcji poza nim. Do tego 49-latek jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem świata, choć jego gwiazda bardzo przyblakła w ostatnim czasie m.in. przez groźne kontuzje.

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Nicki Pedersen chce dalej się ścigać

Słynny Duńczyk należy do plejady znakomitych żużlowców, którzy na przełomie wieków rywalizowali o najważniejsze trofea. Dość powiedzieć, że po raz pierwszy stanął na podium zawodów z cyklu Grand Prix w 2001 roku, gdy wielu obecnych zawodników nie było na świecie, a np. Bartosz Zmarzlik miał 6 lat. W Berlinie na czasowym torze stadionu imienia Friedricha Ludwiga Jahna zajął trzecie miejsce, ustępując tylko Tomaszowi Gollobowi i Szwedowi Henrikowi Gustafssonowi. Rok później, na torze usypanym na Stadionie Śląskim w Chorzowie, odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w SGP.

Nicki Pedersen trzy razy zdobywał tytuł indywidualnego mistrza świata. Był najlepszy w sezonach: 2003, 2007 i 2008. Swój ostatni medal - brązowy - zgarnął w 2015 roku, a więc już "lata świetlne" temu. Przez wielu nadal uważany jest za ikoniczną postać dla żużla. A tych, zwłaszcza barwnych, brakuje w ostatnich sezonach.

Przed bieżącym mógł trafić do odradzającego się ośrodka w Krakowie. Jeździłby więc na najniższym poziomie rozgrywek w Polsce. Z tych planów nic jednak nie wyszło, bo opłacenia jego kontraktu nie podjął się żaden sponsor.

Opcja z drugą ligą była tak naprawdę jedyna, co było pokłosiem tego, jak Pedersen prezentował się w ubiegłym roku w barwach ROW-u Rybnik w PGE Ekstralidze. Miał dopiero 31. średnią w rozgrywkach (1,58 punktu na bieg), ale nie pomagał drużynie nie tylko na torze. Pod adresem Pedersena kierowano zarzuty o wprowadzanie wyjątkowo nerwowej atmosfery w parku maszyn. Kłótnie z kolegami z ekipy, a nawet z prezesem klubu Krzysztofem Mrozkiem były wówczas na porządku dziennym.

Czy któraś z polskich drużyn zdecyduje się zaangażować Nickiego Pedersena? Duńczyk, mimo 49 lat na karku, jeszcze nie zamierza odpuszczać.

- Dbam o formę. Będę przygotowywał swoje ciało tak, aby być w pełni gotowym do ostatniego sezonu ścigania - przyznał w rozmowie z portalem speedwayfans.se.

Według medialnych doniesień, Pedersen w Krakowie oczekiwał 300 tys. zł za podpis pod umową, a także około 4 tys. zł za każdy punkt. Przy zdobyciu mniej więcej 200 "oczek" w sezonie, 39-latek mógłby zainkasować ponad 1 mln złotych za sezon.

W swojej karierze w Polsce Nicki Pedersen reprezentował w sumie 10 klubów m.in. Falubaz Zielona Góra, Włókniarza Częstochowa, Stal Gorzów, Unię Leszno czy GKM Grudziądz.