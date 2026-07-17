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Trzykrotny mistrz świata nie składa broni. Zapowiada powrót

Nicki Pedersen to ostatni z wielkich żużlowców starszego pokolenia. 49-latek nie myśli jeszcze o zakończeniu kariery. Od 2022 roku pełni funkcję trenera reprezentacji Danii i, jak sam zapowiada, chce jeszcze odjechać jeden pełny sezon na żużlowych torach.
Prezentacja ekstraligowej drużyny żużlowej INNPro ROW Rybnik. Na zdjęciu Nicki Pedersen
Fot. Dominik Gajda / Agencja Wyborcza.pl

Nie ma fana speedwaya, który nie zna Nickiego Pedersena. Postaci mocno kontrowersyjnej. Zawodnika, znanego z bezpardonowych akcji na torze, ale także gwałtownych reakcji poza nim. Do tego 49-latek jest trzykrotnym indywidualnym mistrzem świata, choć jego gwiazda bardzo przyblakła w ostatnim czasie m.in. przez groźne kontuzje

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Nicki Pedersen chce dalej się ścigać

Słynny Duńczyk należy do plejady znakomitych żużlowców, którzy na przełomie wieków rywalizowali o najważniejsze trofea. Dość powiedzieć, że po raz pierwszy stanął na podium zawodów z cyklu Grand Prix w 2001 roku, gdy wielu obecnych zawodników nie było na świecie, a np. Bartosz Zmarzlik miał 6 lat. W Berlinie na czasowym torze stadionu imienia Friedricha Ludwiga Jahna zajął trzecie miejsce, ustępując tylko Tomaszowi Gollobowi i Szwedowi Henrikowi Gustafssonowi. Rok później, na torze usypanym na Stadionie Śląskim w Chorzowie, odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w SGP. 

Nicki Pedersen trzy razy zdobywał tytuł indywidualnego mistrza świata. Był najlepszy w sezonach: 2003, 2007 i 2008. Swój ostatni medal - brązowy - zgarnął w 2015 roku, a więc już "lata świetlne" temu. Przez wielu nadal uważany jest za ikoniczną postać dla żużla. A tych, zwłaszcza barwnych, brakuje w ostatnich sezonach. 

Przed bieżącym mógł trafić do odradzającego się ośrodka w Krakowie. Jeździłby więc na najniższym poziomie rozgrywek w Polsce. Z tych planów nic jednak nie wyszło, bo opłacenia jego kontraktu nie podjął się żaden sponsor.

Opcja z drugą ligą była tak naprawdę jedyna, co było pokłosiem tego, jak Pedersen prezentował się w ubiegłym roku w barwach ROW-u Rybnik w PGE Ekstralidze. Miał dopiero 31. średnią w rozgrywkach (1,58 punktu na bieg), ale nie pomagał drużynie nie tylko na torze. Pod adresem Pedersena kierowano zarzuty o wprowadzanie wyjątkowo nerwowej atmosfery w parku maszyn. Kłótnie z kolegami z ekipy, a nawet z prezesem klubu Krzysztofem Mrozkiem były wówczas na porządku dziennym. 

Czy któraś z polskich drużyn zdecyduje się zaangażować Nickiego Pedersena? Duńczyk, mimo 49 lat na karku, jeszcze nie zamierza odpuszczać. 

- Dbam o formę. Będę przygotowywał swoje ciało tak, aby być w pełni gotowym do ostatniego sezonu ścigania - przyznał w rozmowie z portalem speedwayfans.se

Według medialnych doniesień, Pedersen w Krakowie oczekiwał 300 tys. zł za podpis pod umową, a także około 4 tys. zł za każdy punkt. Przy zdobyciu mniej więcej 200 "oczek" w sezonie, 39-latek mógłby zainkasować ponad 1 mln złotych za sezon. 

W swojej karierze w Polsce Nicki Pedersen reprezentował w sumie 10 klubów m.in. Falubaz Zielona Góra, Włókniarza Częstochowa, Stal Gorzów, Unię Leszno czy GKM Grudziądz. 

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