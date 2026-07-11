Zmarzlik prowadził w finale. Ależ dreszczowiec w ostatnim biegu

Bartosz Zmarzlik trzy tygodnie temu wygrał Grand Prix we Wrocławiu i tym samym wrócił na prowadzenie w klasyfikacji generalnej indywidualnych mistrzostw świata. Teraz miał za zadanie bronić pozycji lidera. W sobotę czekała go szósta runda zmagań w szwedzkiej Malilli i znów spisał się znakomicie.

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Zmarzlik szalał w Malilli. Kolejny raz w finale

Sześciokrotny mistrz świata zmagania rozpoczął bardzo dobrze. W pierwszym swoim biegu przegrał jedynie z Robertem Lambertem, a dwa kolejne wygrał. W obu finiszował tuż przed swoimi rodakami - najpierw Patrykiem Dudkiem, a potem Kacprem Woryną. Nieoczekiwana wpadka przytrafiła mu się w biegu 15. Wtedy to został na starcie i do końca walczył już tylko o jeden punkt z Jasonem Doyle'em. Ten ostatecznie padł łupem Polaka dzięki akcji na ostatnim okrążeniu.

Mimo dopiero trzeciego miejsca w tamtym biegu Zmarzlik pozostawał w grze o drugie miejsce w rundzie zasadniczej i bezpośredni awans do finału. Pierwsze zarezerwowane było dla Roberta Lamberta, który wcześniej zgarnął komplet punktów i najlepszy był również w swoim piątym starcie. W 20. wyścigu Zmarzlik musiał pokonać jednak wicelidera klasyfikacji generalnej Grand Prix - Brady'ego Kurtza. Zadanie wykonał wzorowo. Prowadził od startu do mety, a Kurtz przegrał nawet ze swoim rodakiem Maksem Frickiem.

Ależ thriller w finale. Zmarzlik już prowadził. Nagle dwa ciosy

Tym samym Zmarzlik i Lambert zagwarantowali sobie wejście do pierwszej czwórki. Ośmiu kolejnych żużlowców musiało zaś przedzierać się przez półfinały. A w nich zameldowało się w sumie dwóch Polaków. Piąty był Dominik Kubera, a szósty Patryk Dudek. Obaj mieli na koncie po 9 punktów. Poza czołową dziesiątką znalazł się Kacper Woryna. Zawody skończył z siedmioma punktami i bez choćby jednej wygranej.

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W pierwszym półfinale obyło się bez niespodzianek. Zgodnie z przewidywaniami po awans sięgnął Brady Kurtz, który wystartował z pierwszego pola i już na pierwszym łuku pokonał wszystkich rywali. Tuż za nim finiszował Patryk Dudek, który ostatecznie uplasował się na 6. miejscu w klasyfikacji całych zawodów. Do finału nie dostał się również Dominik Kubera. W drugim półfinale dojechał do mety ostatni, a po zwycięstwo sięgnął Anders Thomsen. Duńczyk wjechał więc do finału, a Polak skończył zmagania na 9. pozycji.

Prawdziwy thriller rozegrał się jednak dopiero w wielkim finale. Wtedy to start wygrał Bartosz Zmarzlik i po pierwszym łuku prowadził. Niestety chwilę później po zewnętrznej wyprzedził go Anders Thomsen. Zanim Polak zdążył odpowiedzieć, pojawił się przed nim również Robert Lambert. Zmarzlik do końca biegu ambitnie gonił Brytyjczyka, ale ostatecznie nie dał rady. Zawody zakończył na trzecim miejscu, za Thomsenem i Lambertem. Najważniejsze jednak, że pokonał czwartego Kurtza, dzięki czemu utrzymał pozycję lidera cyklu. Przy okazji powiększył przewagę nad Australijczykiem do czterech punktów.

Wyniki Grand Prix Szwecji: