Tai Woffinden to żywa legenda żużla. Trzy razy został indywidualnym mistrzem świata - w latach 2013, 2015 i 2018. Jest jedynym zawodnikiem w historii Wielkiej Brytanii, który zgarnął trzy złote medale w zmaganiach tej rangi. Łącznie w cyklu Grand Prix odniósł 11 zwycięstw i 36 razy stanął na podium. Śmiało można go zaliczyć do najlepszych żużlowców XXI wieku. Ostatnie sezony to jednak dla Woffindena pasmo kontuzji.

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Woffinden przegrał z kontuzjami

Sceny grozy widzieliśmy na początku poprzedniego sezonu, kiedy Woffinden podczas sparingu w Krośnie zanotował na tyle poważny wypadek, że miał mnóstwo złamań. Lekarze musieli go wprowadzić w stan śpiączki farmakologicznej, a sam zawodnik nie mógł wrócić na tor do końca roku.

Przed obecnymi rozgrywkami podpisał natomiast kontrakt z Moonfin Magnus Ostrów. Początek ligi był obiecujący w jego wykonaniu, ale później wyniki były coraz słabsze. W dodatku teraz Brytyjczyk leczy kolejną poważną kontuzję. U 35-latka doszło do uszkodzenia przyczepu ścięgna mięśnia nadgrzebieniowego do guzka większego kości ramiennej. Jako że ścięgno oderwało się razem z fragmentem kości, to Woffinden musi przejść operację. To z kolei oznaczało dla niego koniec sezonu.

W sobotę (11 lipca) Woffinden przekazał w nagraniu w mediach społecznościowych, że kończy karierę. Niektórym kibicom wydawało się, że nic nie jest w stanie go złamać, ale jednak kontuzji w ostatnich latach pojawiło się na tyle dużo, iż Brytyjczyk postanowił powiedzieć "pas". Decyzję ogłosił ze łzami w oczach.

"Nadszedł czas". Woffinden rozpoczyna nowy rozdział

- Po wielu przemyśleniach doszedłem do wniosku, że nadszedł czas, aby wycofać się z profesjonalnej jazdy na żużlu - podkreślił brytyjski mistrz.

Jak mam być szczery, to nie była łatwa decyzja. Przez wiele lat żużel stanowił ważną część mojego życia i ukształtował mnie jako człowieka. Łącznie zdobyłem pięć tytułów mistrza świata [indywidualnie i drużynowo - przyp.red.], wygrywałem turnieje Grand Prix i mistrzostwa kraju. Jeszcze ważniejsi od trofeów byli jednak ludzie, przyjaźnie, miłości oraz momenty, które testowały mnie i przypominały mi, dlaczego zakochałem się w tym sporcie - dodał.

- To, co zaczęło się od marzenia, zamieniło się w życie, którego nie mogłem sobie wyobrazić. Miałem szczęście robić to, co naprawdę kocham i nigdy nie będę w stanie za to wystarczająco podziękować - przyznał wprost.

Później Woffinden podziękował swojej rodzinie z wyróżnieniem małżonki Faye, która wspierała go w wielu trudnych momentach. 35-latek podkreślił, że teraz będzie mógł spędzać dużo czasu z Faye oraz córkami.

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W polskiej lidze Brytyjczyk reprezentował kolejno: Włókniarz Częstochowa (2008-2010), Start Gniezno (2011), Spartę Wrocław (2012-2024), Stal Rzeszów (2025) i Moonfin Magnus Ostrów (2026). W drużynie z Rzeszowa z racji kontuzji nie odjechał żadnego spotkania.

We Wrocławiu jest natomiast ikoną. Ze Spartą zdobył w 2021 roku drużynowe mistrzostwo Polski. Do tego dołożył pięć srebrnych medali i dwa brązowe. Z Włókniarzem sięgnął po brąz DMP.