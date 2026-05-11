Szpital przekazał nowe informacje ws. Budniaka. "Stan ciężki"

W niedzielę Patryk Budniak podczas meczu Ultrapur Omega Gniezno - Śląsk Świętochłowice szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem. Obaj panowie z ogromną prędkością uderzyli w bandę, po czym Budniak przeleciał przez płot okalający tor, uderzając m.in. w busa, który był zaparkowany za ogrodzeniem. Młody zawodnik drużyny gospodarzy spadał z ogromnej wysokości. Natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Sytuacja była tak bardzo zła, że wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.
Przed północą pojawił się ważny komunikat ze strony Ultrapur Omegi Gniezno. Klub w mediach społecznościowych poza informacją o stanie zdrowia wystosował apel do kibiców.
"Patryk Budniak jest w stanie stabilnym, znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Aktualnie przechodzi operację. Przeprowadzone badania nie wykazały urazów narządów wewnętrznych. Każdy z nas może wspomóc leczenie Patryka - zachęcamy do oddawania krwi. Można to zrobić w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa" - napisano.
W poniedziałkowy poranek Zuzanna Pankros, rzecznik poznańskiego szpitala, przekazała w rozmowie z portalem WP SportoweFakty, że operacja żużlowca drużyny z Gniezna była skomplikowana ze względu na uraz kręgosłupa.
- Mężczyzna jest po skomplikowanej operacji kręgosłupa. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i dziś przejdzie kolejne badania tomografem celem dalszej diagnozy. Mogę powiedzieć, że jego stan jest ciężki. Operacja młodego zawodnika zakończyła się po 3 nad ranem - powiedziała Pankros.
Ze szpitala w Poznaniu płynie poza tym jasny przekaz. Każda godzina jest na wagę złota. Sytuacja jest bardzo trudna i na ten moment nie można mówić o żadnych rokowaniach.
Po wypadku Budniaka oraz Szlegiela mecz został przerwany, a wyniki zaliczone. Gospodarze wygrali 43:23, ale to w tym momencie najmniej istotne.