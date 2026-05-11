Szpital przekazał nowe informacje ws. Budniaka. "Stan ciężki"

W niedzielę Patryk Budniak podczas meczu Ultrapur Omega Gniezno - Śląsk Świętochłowice szczepił się motocyklami z Leonem Szlegielem. Obaj panowie z ogromną prędkością uderzyli w bandę, po czym Budniak przeleciał przez płot okalający tor, uderzając m.in. w busa, który był zaparkowany za ogrodzeniem. Młody zawodnik drużyny gospodarzy spadał z ogromnej wysokości. Natychmiast rozpoczęła się akcja ratunkowa. Sytuacja była tak bardzo zła, że wezwano helikopter Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Skomplikowana operacja za młodym zawodnikiem. "Stan jest ciężki"

Przed północą pojawił się ważny komunikat ze strony Ultrapur Omegi Gniezno. Klub w mediach społecznościowych poza informacją o stanie zdrowia wystosował apel do kibiców.

"Patryk Budniak jest w stanie stabilnym, znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Aktualnie przechodzi operację. Przeprowadzone badania nie wykazały urazów narządów wewnętrznych. Każdy z nas może wspomóc leczenie Patryka - zachęcamy do oddawania krwi. Można to zrobić w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa" - napisano.

W poniedziałkowy poranek Zuzanna Pankros, rzecznik poznańskiego szpitala, przekazała w rozmowie z portalem WP SportoweFakty, że operacja żużlowca drużyny z Gniezna była skomplikowana ze względu na uraz kręgosłupa.

- Mężczyzna jest po skomplikowanej operacji kręgosłupa. Obecnie przebywa na oddziale intensywnej terapii i dziś przejdzie kolejne badania tomografem celem dalszej diagnozy. Mogę powiedzieć, że jego stan jest ciężki. Operacja młodego zawodnika zakończyła się po 3 nad ranem - powiedziała Pankros.

Ze szpitala w Poznaniu płynie poza tym jasny przekaz. Każda godzina jest na wagę złota. Sytuacja jest bardzo trudna i na ten moment nie można mówić o żadnych rokowaniach.

Po wypadku Budniaka oraz Szlegiela mecz został przerwany, a wyniki zaliczone. Gospodarze wygrali 43:23, ale to w tym momencie najmniej istotne.