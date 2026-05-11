Dramatyczny wypadek wstrząsnął Polską. Są nowe wieści

Do fatalnego zdarzenia doszło w dwunastym wyścigu meczu Ultrapur Start Gniezno - Śląsk Świętochłowice. Zawodnicy obu ekip - Patryk Budniak oraz Leon Szlegiel - szczepili się motocyklami, a następnie wjechali w dmuchaną bandę. Siła uderzenia była tak ogromna, że Budniak przeleciał nad bandą i wpadł w busa, który był zaparkowany za ogrodzeniem. Spotkanie rzecz jasna zostało przerwane, a wynik 43:23 zaliczono. Najważniejsza była walka o życie młodego żużlowca.

Start Gniezno wydał komunikat nt. stanu zdrowia Patryka Budniaka

Na murawie stadionu w Gnieźnie wylądował śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Różne komunikaty na temat jego stanu zdrowia przekazywały poszczególne media. Przedstawiciele Startu Gniezno około godziny 22 po raz pierwszy zabrali głos.

"Patryk, walcz! Trzymamy kciuki za naszego żużlowca. Patryk aktualnie przebywa w szpitalu w Poznaniu, gdzie przechodzi kompleksowe badania po koszmarnie wyglądającym wypadku podczas meczu ligowego w Gnieźnie" - poinformowano.

Kolejny komunikat dał powiew optymizmu. Chodzi przede wszystkim o to, że u żużlowca nie stwierdzono urazów narządów wewnętrznych.

"Patryk Budniak jest w stanie stabilnym, znajduje się w stanie śpiączki farmakologicznej. Aktualnie przechodzi operację. Przeprowadzone badania nie wykazały urazów narządów wewnętrznych" - podkreślono.

Przy okazji pojawił się gorący apel w stronę kibiców. "Każdy z nas może wspomóc leczenie Patryka - zachęcamy do oddawania krwi. Można to zrobić w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa" - dodano.

Mnóstwo klubów i kibiców przesłało Budniakowi wyrazy wsparcia. Wyniki sportowe zeszły na dalszy plan.