Koszmarny wypadek w Gnieźnie. Na miejsce przyleciał śmigłowiec LPR

Fatalnie wyglądający wypadek oglądali kibice zebrani na stadionie w Gorzowie, którzy oglądali mecz Krajowej Ligi Żużlowej między Ultrapur Startem Gniezno a Śląskiem Świętochłowice.

Do wypadku doszło podczas 12. biegu. Na pierwszym okrążeniu motocyklami sczepili się juniorzy obu drużyn - Patryk Budniak oraz Leon Sziegel. Z pełnym impetem wjechali oni w dmuchaną bandę na drugim łuku. O sile uderzenia świadczy jeden z motocykli, który wyleciał daleko poza tor.

Koszmarny wypadek w Gnieźnie

Jak przekazują obecni na miejscu kibice i dziennikarze, Patryk Budniak wyleciał za bandę i uderzył w zaparkowanego tuż za torem busa. Z informacji Sportowych Faktów wynika, że ucierpiał też Leon Sziegel. Żużlowiec Śląska Świętochłowice wstał z toru o własnych siłach, ale upadł na murawę, gdy wracał do parku maszyn. Zaopiekowali się nim medycy.

Sytuacja jest bardzo poważna, na stadionie musiał lądować śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który zabrał juniora Startu Gniezno do szpitala w Poznaniu. Pozostaje mieć nadzieję, że Patryk Budniak z tego wypadku wyjdzie bez szwanku, a także, że nic poważnego nie stało się Leonowi Sziegelowi.

W internecie pojawiło się rzecz jasna mnóstwo słów wsparcia skierowanych do Patryka Budniaka. Komentatorzy jasno wskazują, że tak dramatycznego wypadku nie są w stanie sobie przypomnieć. "Oglądam żużel od ponad 20 lat, nigdy wcześniej nie widziałem takiego upadku", "Widziałem wideo, wolałbym tego nie zobaczyć", "Czuję niepokój czytając powód przerwania meczu" - można przeczytać.

Rzecz jasna spotkanie Ultrapuru Startu Gniezno ze Śląskiem Świętochłowice zostało natychmiast przerwane, a wynik po 11. biegach - 43:23 dla Startu - został uznany za końcowy. To schodzi jednak na dalszy plan. Szczęśliwie - jak podaje Głos Wielkopolski, stan Patryka Budniaka jest ciężki, ale stabilny.