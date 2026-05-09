Polacy walczyli o piąty tytuł z rzędu na ME. Oto jak im poszło

Cztery złote medale z rzędu Polaków, cztery srebrne medale z rzędu Duńczyków. Drużynowe żużlowe mistrzostwa Europy do tej pory nie były zbyt zróżnicowane. Przetasowania zdarzały się jedynie na trzecim miejscu. Dwukrotnie zajmowała je reprezentacja Wielkiej Brytanii, dwukrotnie kadra Szwecji.

Koniec pięknej serii Polaków. Tak Zmarzlik podsumował mistrzostwa Europy

W sobotę 9 maja dominacja polskiej kadry została jednak przerwana. W Rzeszowie podopieczni trenera Chomskiego byli osłabieni - ze składu Biało-Czerwonych wypadł kontuzjowany Piotr Pawlicki, zastąpił go Wiktor Przyjemski.

Polacy, w składzie Bartosz Zmarzlik, Przemysław Pawlicki, Wiktor Przyjemski, Bartłomiej Kowalski, Bartosz Bańbor, wciąż byli faworytami do końcowego triumfu. 19-letni Bańbor jechał dziś fenomenalnie, indywidualnie był najlepszy w całej stawce (14 punktów), ale wśród Polaków nie zawodził jeszcze jedynie Bartosz Zmarzlik (12 punktów). Tylko 2 i 3 punkty zdobyli dziś Wiktor Przyjemski i Bartłomiej Kowalski. Łącznie reprezentanci Polski zdobyli 39 punktów.

Zdecydowanie równiej jechali Duńczycy i właśnie dzięki temu udało im się zdobyć o 3 punkty więcej niż Biało-Czerwonym. Tym samym Dania przerwała serię zwycięstw Polski w drużynowych mistrzostwach Europy!

A co po zawodach miał do powiedzenia kapitan reprezentacji Polski? - Było ciężko, ale walczyliśmy, wystarczyło punktów na srebrny medal - stwierdził Bartosz Zmarzlik, cytowany przez portal nowiny24.pl.

Trzecie miejsce po raz trzeci z rzędu przypadło reprezentacji Szwecji, która zdobyła 26 punktów - o jeden więcej niż mieli Łotysze.