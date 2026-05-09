Polacy walczyli o piąty tytuł z rzędu na ME. Oto jak im poszło

Cztery złote medale z rzędu Polaków, cztery srebrne medale z rzędu Duńczyków. Drużynowe żużlowe mistrzostwa Europy do tej pory nie były zbyt zróżnicowane. Przetasowania zdarzały się jedynie na trzecim miejscu. Dwukrotnie zajmowała je reprezentacja Wielkiej Brytanii, dwukrotnie kadra Szwecji.
W sobotę 9 maja dominacja polskiej kadry została jednak przerwana. W Rzeszowie podopieczni trenera Chomskiego byli osłabieni - ze składu Biało-Czerwonych wypadł kontuzjowany Piotr Pawlicki, zastąpił go Wiktor Przyjemski.
Polacy, w składzie Bartosz Zmarzlik, Przemysław Pawlicki, Wiktor Przyjemski, Bartłomiej Kowalski, Bartosz Bańbor, wciąż byli faworytami do końcowego triumfu. 19-letni Bańbor jechał dziś fenomenalnie, indywidualnie był najlepszy w całej stawce (14 punktów), ale wśród Polaków nie zawodził jeszcze jedynie Bartosz Zmarzlik (12 punktów). Tylko 2 i 3 punkty zdobyli dziś Wiktor Przyjemski i Bartłomiej Kowalski. Łącznie reprezentanci Polski zdobyli 39 punktów.
Zdecydowanie równiej jechali Duńczycy i właśnie dzięki temu udało im się zdobyć o 3 punkty więcej niż Biało-Czerwonym. Tym samym Dania przerwała serię zwycięstw Polski w drużynowych mistrzostwach Europy!
A co po zawodach miał do powiedzenia kapitan reprezentacji Polski? - Było ciężko, ale walczyliśmy, wystarczyło punktów na srebrny medal - stwierdził Bartosz Zmarzlik, cytowany przez portal nowiny24.pl.
Trzecie miejsce po raz trzeci z rzędu przypadło reprezentacji Szwecji, która zdobyła 26 punktów - o jeden więcej niż mieli Łotysze.