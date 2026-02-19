CBA wkroczyło do siedziby trzykrotnych mistrzów Polski! W tle ogromne pieniądze

Unia Tarnów w latach 2004, 2005 i 2012 zdobywała drużynowe mistrzostwo Polski na żużlu. Niestety dla kibiców z Małopolski - czasy świetności klubu są już dawno za nim. Tarnowianie mają problemy, a obecnie tematem klubu zajmuje się CBA.

Problemy słynnego klubu. CBA weszło do siedziby

"Ostatnie dni to prawdziwy koszmar dla osób związanych z tarnowskim klubem. Unia nie uiściła wszystkich opłat względem magistratu, a ponadto może stracić finansowanie województwa małopolskiego. Tym samym tarnowianie nie uzyskali zgody na starty w Krajowej Lidze Żużlowej w przyszłym roku. Sprawa jest jednak dużo poważniejsza" - pisaliśmy na Sport.pl w grudniu 2025 roku. Jak dziś wygląda sytuacja klubu z województwa małopolskiego?

Najnowsze informacje w sprawie sprawy Unii Tarnów podała "Gazeta Krakowska". Okazuje się, że sprawą zajęło się CBA.

"Funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego weszli do siedziby Żużlowej Sportowej Spółki Akcyjnej Unia Tarnów. Funkcjonariusze mieli zabezpieczyć dokumentację finansową na zlecenie prokuratury. Przeszukania odbywały się również w podmiotach współpracujących z klubem i prywatnych mieszkaniach" - czytamy w powyższym źródle, które cytuje także słowa Mieczysława Sienickiego, rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Tarnowie.

- Funkcjonariusze CBA dokonali przeszukania siedziby spółki - poinformował Sienicki, a wedle wiedzy "Gazety Krakowskiej" przeszukania prowadzono także w kilkunastu innych miejscach, w tym w podmiotach współpracujących z Unią.

Obecna sytuacja Unii wygląda tak, że - według informacji podanych przez "Gazetę Krakowską" - wstępna ocena szkody wyrządzona na majątku klubu wyniosła 1,666 mln złotych. Póki co prokuratura nie postawiła nikomu żadnych zarzutów.

Martwić mogą się kibice. Czas pokaże jaka przyszłość czeka żużlowców. Czy wystartują oni w Krajowej Lidze Żużlowej?