Prezydent miasta mówi wprost: Drużyna może być wycofana

10 kwietnia oficjalnie startuje sezon 2026 Speedway Ekstraligi. Na niecałe dwa miesiące przed startem rozgrywek, nie wszyscy są do nich odpowiednio przygotowani. Duże problemy z odpowiednim oświetleniem obiektu ma BayerSystem GKM Grudziądz. Zdaniem prezydenta miasta Macieja Glamowskiego, cytowanego przez Gazetę Pomorską istnieje ryzyko niedopuszczenia klubu do nowego sezonu. Władze na oświetlenie mają przeznaczyć miliony złotych.
Maciej Glamowski
Żużlowa PGE Ekstraliga powoli budzi się z zimowego snu. Start nowych rozgrywek zaplanowano na 10 kwietnia. Sezon domowym spotkaniem z GEZET Stalą Gorzów rozpocznie BayerSystem GKM Grudziądz, o ile zawodnicy będą mogli wyjechać na tor w Grudziądzu

Prezydent Grudziądza mówi wprost. Tyle potrzeba na oświetlenie 

Sprawa oświetlenia stadionu GKM-u wyszła na światło dzienne podczas jednej z sesji rady miasta w Grudziądzu. Jeden z radnych zwrócił uwagę, że spółka GKM została dofinansowana kwotą 4 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na oświetlenie stadionu, dzięki któremu lokalny zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek, o czym w trakcie sesji rady miasta poinformował sam prezydent Grudziądza Maciej Glamowski. 

"To jeden z wymogów licencyjnych PGE Ekstraligi. Od wielu lat udawało się nam "odraczać" tę inwestycję i sądziliśmy, że tym razem też się uda przesunąć o kolejny rok. Niestety, Ekstraliga jest już nieugięta i musimy te wymagania spełnić. Jeśli nie, istnieje ryzyko że nasza drużyna może być wycofana z rozgrywek, tym bardziej, że drużyny jeżdżące w niższej klasie mają lepszą infrastrukturę stadionową niż nasza." - przekazał prezydent Glamowski, cytowany przez Gazetę Pomorską. 

Poprzedni sezon był dla GKM-u najlepszy w historii 

Według informacji Gazety Pomorskiej budżet zespołu z Grudziądza na sezon 2026 ma wynosić 20 milionów złotych. Dla klubu niezwykle udany był poprzedni rok, GKM pierwszy raz w historii znalazł się w czołowej czwórce rozgrywek Ekstraligi. 

Kolejnym krokiem jest walka o pierwszy w historii medal. Pomóc mają w tym przedsezonowe transfery. Klub zasilili Maksym Drabik, Bastian Pedersen i Beau Bailey. Stadion w Grudziądzu to jedna z najbardziej "żywych" aren w całej lidze. W 2025 roku łącznie mecze PGE Ekstraligi obejrzało tam 67 tysięcy kibiców. 

