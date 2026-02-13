Prezydent miasta mówi wprost: Drużyna może być wycofana

Żużlowa PGE Ekstraliga powoli budzi się z zimowego snu. Start nowych rozgrywek zaplanowano na 10 kwietnia. Sezon domowym spotkaniem z GEZET Stalą Gorzów rozpocznie BayerSystem GKM Grudziądz, o ile zawodnicy będą mogli wyjechać na tor w Grudziądzu.

REKLAMA

Zobacz wideo Ranking kiełbasek żużlowych, czyli gdzie na żużlu warto zjeść

Prezydent Grudziądza mówi wprost. Tyle potrzeba na oświetlenie

Sprawa oświetlenia stadionu GKM-u wyszła na światło dzienne podczas jednej z sesji rady miasta w Grudziądzu. Jeden z radnych zwrócił uwagę, że spółka GKM została dofinansowana kwotą 4 mln złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na oświetlenie stadionu, dzięki któremu lokalny zespół zostanie dopuszczony do rozgrywek, o czym w trakcie sesji rady miasta poinformował sam prezydent Grudziądza Maciej Glamowski.

"To jeden z wymogów licencyjnych PGE Ekstraligi. Od wielu lat udawało się nam "odraczać" tę inwestycję i sądziliśmy, że tym razem też się uda przesunąć o kolejny rok. Niestety, Ekstraliga jest już nieugięta i musimy te wymagania spełnić. Jeśli nie, istnieje ryzyko że nasza drużyna może być wycofana z rozgrywek, tym bardziej, że drużyny jeżdżące w niższej klasie mają lepszą infrastrukturę stadionową niż nasza." - przekazał prezydent Glamowski, cytowany przez Gazetę Pomorską.

Zobacz też: Były prezes polskiego klubu wyszedł z więzienia po czterech miesiącach. Oto reakcja

Poprzedni sezon był dla GKM-u najlepszy w historii

Według informacji Gazety Pomorskiej budżet zespołu z Grudziądza na sezon 2026 ma wynosić 20 milionów złotych. Dla klubu niezwykle udany był poprzedni rok, GKM pierwszy raz w historii znalazł się w czołowej czwórce rozgrywek Ekstraligi.

Kolejnym krokiem jest walka o pierwszy w historii medal. Pomóc mają w tym przedsezonowe transfery. Klub zasilili Maksym Drabik, Bastian Pedersen i Beau Bailey. Stadion w Grudziądzu to jedna z najbardziej "żywych" aren w całej lidze. W 2025 roku łącznie mecze PGE Ekstraligi obejrzało tam 67 tysięcy kibiców.