Wielkie pieniądze dla Zmarzlika. Nowa umowa podpisana

Bartosz Zmarzlik w ostatnich latach zdominował światowy żużel. Od 2019 roku Polak tylko w jednym sezonie nie został indywidualnym mistrzem globu. Ostatnie cztery lata to cztery tytuły mistrzowskie. To sprawia, że Zmarzlik ma już sześć złotych medali i w klasyfikacji wszech czasów znajduje się na pierwszej pozycji ex aequo z Ivanem Maugerem (Nowa Zelandia) i Tonym Rickardssonem (Szwecja). Biorąc pod uwagę, że w kwietniu nasz reprezentant będzie obchodził dopiero 31. urodziny, to jest szansa, iż wyśrubuje mocno swój rekord.

Nowa współpraca Zmarzlika. "Wyraz zaangażowania"

Miano jednego z najlepszych żużlowców w historii przekłada się oczywiście na popularność. Zmarzlik może liczyć na potężne pieniądze od sponsorów. Wspiera go m.in. Orlen. Teraz do grona partnerów polskiego mistrza dołączyła firma Drutex.

W przeszłości z tym potentatem współpracowali choćby wybitni piłkarze. Mowa o Jakubie Błaszczykowskim, Andrei Pirlo, czy też Philippie Lahmie.

- Drutex od lat współpracuje z najlepszymi, co jest jednym z elementów realizowanej strategii. Dzięki temu możemy umacniać się na rynku jako globalna marka. Współpraca z Bartoszem Zmarzlikiem to wyraz zaangażowania w wartości nam bardzo bliskie: perfekcję i mistrzostwo w swoich dziedzinach - powiedziała Kamila Gierszewska, Wiceprezes Zarządu Drutex SA, cytowana przez "Przegląd Sportowy Onet".

Wspomniane medium oszacowało, że Zmarzlik otrzyma od firmy Drutex kwotę rzędu kilkuset tysięcy złotych. To z pewnością pomoże mu jeszcze lepiej przygotować się do sezonu. Logo Drutexu pojawi się oczywiście na kombinezonie mistrza świata.

- To dla mnie duże wyróżnienie być partnerem takiego czempiona w swojej branży. Podobnie jak Drutex chcemy być najlepsi w swoich dziedzinach - podkreślił Zmarzlik.

Jaka będzie decyzja ws. przyszłości?

Kwestia sponsoringu to jedno, ale ważą się też losy przynależności klubowej wybitnego zawodnika. Zmarzlik w sezonie 2026 będzie zawodnikiem Orlen Oil Motoru Lublin, ale wciąż nie można wykluczyć tego, że rok później znajdzie się w innym klubie. Sam żużlowiec podkreślił, iż ma kilka ofert, a zabiega o niego m.in. Betard Sparta Wrocław.