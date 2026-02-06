Były prezes polskiego klubu wyszedł z więzienia po czterech miesiącach. Oto reakcja

Podczas prezesury Piotra Rusieckiego Fogo Unia Leszno wywalczyła aż pięć tytułów drużynowego mistrza Polski. Najpierw miało to miejsce w 2015 roku, a następnie w latach 2017-2020. W sezonie 2025 klub wygrał Metalkas 2. Ekstraligę i wrócił do najwyższej klasy rozgrywkowej. Kiedy 1 października Piotr Rusiecki trafił do aresztu, to środowisko żużlowe było poruszone. Prezes firmy Polcopper usłyszał zarzut kierowania grupą przestępczą. Chodziło konkretnie o mafię śmieciową. Poza nim zatrzymano również dziesięciu pracowników jego firmy. Działacz szybko zgodził się na publikację wizerunku i podkreślał, że jest niewinny.

Rusiecki na wolności. "Czas na odrobienie wiadomości z żużla"

W czwartek (5 lutego) Rusiecki opuścił areszt. Oczywiście wciąż ciążą na nim zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, ale wyjście na wolność jest dla niego bardzo dobrą informacją. Portal WP SportoweFakty poprosił samego zainteresowanego o krótki komentarz, a ten tryskał humorem.

- Od początku byłem przekonany o swojej niewinności. Cztery miesiące w areszcie potraktowałem, jak przerwę od normalnych obowiązków. Teraz czas na odrobienie wiadomości z żużla i powrót do pracy w firmie. Dziękuję wszystkim kibicom, a przede wszystkim mojej obronie, która wykonała gigantyczną pracę - podkreślił Rusiecki.

W teorii to dość zaskakujące, że sąd nie podtrzymał decyzji o tymczasowym aresztowaniu, ale mecenas Anna Trocka, przedstawicielka Rusieckiego, przekonuje, iż po ich stronie są mocne argumenty. Sąd nie mógł obok nich przejść obojętnie. Jednocześnie poinformowała, że w przyszłości chcą uzyskać nie tylko pełne uniewinnienie, ale również odszkodowanie za bezpodstawny areszt.

- Mój klient nie przyznał się do żadnego z zarzutów. Kwestionujemy wszystkie argumenty prokuratury i walczymy o pełne uniewinnienie. W mojej ocenie żaden z zarzutów postawionych Piotrowi Rusieckiemu nie jest możliwy do udowodnienia. Więcej będę mogła powiedzieć, gdy sprawa trafi na wokandę. Niestety spodziewam się, że sprawa wróci do sądu najprawdopodobniej dopiero za kilka lat - powiedziała dla WP SportoweFakty.

Rusiecki szybko zrezygnował z funkcji prezesa

Niedługo po zatrzymaniu Rusiecki złożył rezygnację z funkcji prezesa Fogo Unii Leszno. Na tym stanowisku zastąpił go Józef Dworakowski, wieloletni działacz klubu i w przeszłości także jego sternik. Drużyna szykuje się już do startu w sezonie 2026 PGE Ekstraligi.