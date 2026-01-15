Zmarzlik już się z tym nie kryje. Oto jego podejście do wiary. "Wpoili mi"

Bartosz Zmarzlik pierwszy tytuł indywidualnego mistrza świata zdobył w 2019 r. Od tego czasu tylko w 2021 r. jego dominację zdołał przerwać Rosjanin Artjom Łaguta. Polak powrócił na mistrzowską ścieżkę w 2022 r. Broniąc tytułu mistrzowskiego w 2025 r., został samodzielnym rekordzistą jeśli chodzi o liczbę tytułów zdobytych z rzędu (cztery). Do tego należy doliczyć trzy tytuły zdobyte wraz z reprezentacją Polski.

REKLAMA

Zobacz wideo Polski bramkarz podbije świat? Boruc: Przed nim wielka kariera. Ja w jego wieku wyglądałem pokracznie

Bartosz Zmarzlik mówi wprost o religii. Wiara wpojona od taty i dziadka

Zmarzlik od lat nie ukrywa, iż swoje sukcesy zawdzięcza ciężkiej pracy oraz talentowi. Zawodnik podkreśla także, jak ważną rolę w jego życiu odgrywa wiara. Sam kilka lat temu włączył się w akcję "Nie wstydzę się Jezusa", w której udział wzięli także m.in. Robert Lewandowski oraz Jakub Błaszczykowski. W wypowiedzi dla gazety "Express Bydgoski" przed kilkoma laty znakomity żużlowiec przyznał, skąd u niego wzięła się wiara w Boga i jakie czerpie z niej wartości.

- Wiarę w Boga wpoili mi głównie tata i dziadek. Pan Jezus jest u mnie na pierwszym miejscu. On sprawia, że na torze czuję się bardziej bezpieczny; mam więcej pewności siebie. Wiara w Boga sprawia, że nie czuję się samotny - wspominał Zmarzlik.

Przypomnijmy, że żużlowiec w 2022 roku wziął ślub kościelny ze swoją długoletnią partnerką Sandrą Grochowską. Uroczystość odbyła się w Kościele Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny w Barlinku. Rok wcześniej na świat przyszedł ich pierwszy syn Antoni. Dwa lata po ślubie rodzina powiększyła się o kolejnego syna, Franciszka.

Wtedy Bartosz Zmarzlik zacznie walkę o siódme mistrzostwo świata

82. edycja Grand Prix na Żużlu (Speedway Grand Prix) ruszy 2 maja. Pierwszym gospodarzem cyklu będzie niemieckie miasto Landshut. W kalendarzu widnieje 10 rund, z których trzy rozgrywane są w Polsce. 26 września w Toruniu rozegrane zostaną ostatnie zawody cyklu 2026. W ubiegłym roku Bartosz Zmarzlik zapewnił sobie tytuł w trakcie ostatniej rundy. Do samego końca toczył zaciętą rywalizację z ubiegłorocznym debiutantem z Australii - Bradym Kurtzem.