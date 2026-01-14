Zmarzlik zabrał głos ws. przyszłości. Oto prawda o jego zarobkach

Bartosz Zmarzlik ma za sobą bardzo udany sezon w cyklu Grand Prix. Polak walczył do samego końca o mistrzostwo świata z Bradym Kurtzem i zdobył swój szósty tytuł, pokonując rywala o zaledwie jeden punkt. - Zmarzlik w wieku zaledwie 30 lat udowadnia, że on już wkrótce, za rok, dwa, będzie jednogłośnie uznany za najwybitniejszego przedstawiciela tej dyscypliny sportu - mówił Marcin Kuźbicki, komentator Eurosportu. W PGE Ekstralidze Zmarzlik nie sięgnął po mistrzostwo Polski z Orlen Oil Motorem Lublin, ponieważ w finale lepszy okazał się PRES Grupa Deweloperska Toruń. Gdzie teraz będzie jeździł Zmarzlik?

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski, Świątek, Zmarzlik? Klaudia Zwolińska: To dla mnie szokujące!

Hitowy transfer Bartosza Zmarzlika? "To nie jest czas decyzji"

W ostatnich dniach w mediach pojawiły się informacje, że Zmarzlik może dołączyć do nowego zespołu od sezonu 2027. Za faworyta do tego transferu wymieniano Betard Spartę Wrocław, która niedawno podpisała nowy kontrakt z Artiomem Łagutą. Czy faktycznie jest blisko tej zmiany? Zmarzlik skomentował całą sprawę w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

- Na pewno stwierdzenie, że jestem jedną nogą w Betard Sparcie Wrocław, to za dużo powiedziane. Mam ofertę z tego klubu, ale także z kilku innych. Naprawdę sporo klubów wysłało zapytania, ale to na pewno nie jest jeszcze czas decyzji. Szczerze mówiąc obecnie o moim transferze mówi się dużo więcej niż ja sam wiem - powiedział Zmarzlik.

Dotychczas mistrz świata zarabiał cztery mln złotych za sezon, "a teraz może liczyć na milionową podwyżkę". Jakie są jego dokładne zarobki? O ile w klubie może liczyć na pensję w wysokości 4 mln złotych, to łącznie zarabia od ośmiu do dziewięciu mln złotych, doliczając zarobki z umów sponsorskich, a także rywalizację w Grand Prix czy lidze szwedzkiej. W przypadku podwyższenia zarobków w Ekstralidze Zmarzlik mógłby inkasować nawet 10 mln złotych.

Ten klub ma pierwszeństwo w rozmowach z Bartoszem Zmarzlikiem

Zmarzlik nie ukrywa, że pierwszeństwo w rozmowach ma Motor Lublin. - Faktycznie pierwszeństwo w rozmowach ma Motor, a z władzami tego klubu jestem cały czas w kontakcie. Nie ma możliwości, bym podjął jakąś decyzję bez rozmowy z władzami Motoru. Za bardzo się szanujemy, a mi za dobrze jeździ się w Lublinie, bym załatwiał takie rzeczy za ich plecami lub miał ukrywać przed nimi informacje o odejściu. Gdybym miał odchodzić, to Motor na pewno będzie o tym wiedział. Na razie bardziej skupiam się jednak na przygotowaniach do sezonu niż rozmowach o przyszłości - wytłumaczył.

- Zapewniam, że nie podjąłem żadnej decyzji i nie wyznaczyłem sobie żadnego terminu na jej podjęcie. Mogę przyznać, że nie zabieram się jeszcze za te sprawy i daję sobie czas na ostateczne decyzje - podsumował Zmarzlik.

Zobacz też: Zdjęcie w urodziny Schumachera wywołało burzę

Wspomniany serwis pisze wprost, że Zmarzlik ma bardzo dobre relacje z Jakubem Kępą, prezesem Motoru. "Kluczowym czynnikiem mogą okazać się bardzo bliskie relacje rodziny Zmarzlików z prezesem Motoru. Ich relacje wykraczają poza zwykłe stosunki biznesowe, a ich rodziny spędzają wspólnie wolny czas" - czytamy w artykule.

Nowy sezon PGE Ekstraligi ma się rozpocząć 10 kwietnia. W pierwszej rundzie Motor zmierzy się u siebie z mistrzem kraju, czyli PRES Grupą Deweloperską Toruń.