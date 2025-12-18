To nie żart. Będzie starcie Boniek - Najman. Wszystko przed barażem Polski

Zbigniew Boniek i Marcin Najman są ze sobą na kursie kolizyjnym od wielu lat. Były prezes PZPN lubi naigrywać się z "Cesarza", zrobił tak choćby po ostatniej porażce częstochowianina na gali Fame MMA 28 z Pawłem "Scarface'm" Bombą. Sam Najman też nie pozostawał mu dłużny. Pod koniec 2023 roku były nawet plany, by panowie wyjaśnili swój konflikt. Oczywiście nie w klace Fame MMA, ale na torze żużlowym. Mieli ścigać się jednak nie na motorach. - Wszystko wskazuje na to, że to będzie rywalizacja speedrowerowa, czyli żużel na rowerach - mówił wówczas były już freakfighter.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz i Boniek nie chcieli mówić o Lewandowskim. "Nie chce udziału w tym projekcie"

Dwa lata temu były plany i na tym się skończyło

Ostatecznie do ich starcia nie doszło, ale pomysł nie zniknął. Najman w ostatnich tygodniach starał się namówić Bońka, by zmierzyli się na motorach żużlowych. Były prezes PZPN preferował jednak rywalizację rowerową, na co z kolei Najman kręcił nosem. Wygląda jednak na to, że "Cesarzowi" jakimś cudem udało się przekonać Bońka do zmiany zdania!

Boniek vs Najman nadchodzi? Jest potwierdzenie!

Częstochowianin napisał na portalu X, że 25 marca przyszłego roku w końcu dojdzie do jego potyczki z 70-letnim byłym piłkarzem. - Szykujcie się na 25 marca! Wiekopomny wyścig Cesarz vs Bonito. Tu nie chodzi o to, kto zostanie zwycięzcą. Bo to wszyscy wiedzą. Chodzi o to, czy uda się Zbigniewowi nie zostać zdublowanym - zapowiedział Najman. O ile w jego słowa jeszcze nie każdy musiał uwierzyć, wszak "Cesarz" różne rzeczy już w wielu tematach twierdził, tak w czwartkowe popołudnie 18 grudnia nadeszło potwierdzenie.

Mateusz Borek z Kanału Sportowego napisał, że faktycznie starcie Najman vs Boniek wreszcie stanie się faktem. Data nie jest do końca przypadkowa, bo dzień później, czyli 26 marca, Polska zagra na Narodowym z Albanią w barażach o awans na mundial 2026. Transmisję z wyścigu Zbigniewa Bońka z Marcinem Najmanem przeprowadzi właśnie Kanał Sportowy na YouTube. Gdzie się to wszystko odbędzie? Tego jeszcze nie wiemy.