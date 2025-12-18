Dramatyczna sytuacja trzykrotnych mistrzów Polski. Prokuratura wszczyna śledztwo

Ostatnie dni to prawdziwy koszmar dla osób związanych z tarnowskim klubem. Unia nie uiściła wszystkich opłat względem magistratu, a ponadto może stracić finansowanie województwa małopolskiego. Tym samym tarnowianie nie uzyskali zgody na starty w Krajowej Lidze Żużlowej w przyszłym roku. Sprawa jest jednak dużo poważniejsza.

Poważne zarzuty wobec Unii. Prokuratura wszczęła śledztwo

Walka trwa bowiem nie tylko jeśli chodzi o względy finansowe. Były prezes Unii Tarnów, Artur Kędziora, oskarżył klub o niegospodarność. Ten w odwecie za sprawą rady nadzorczej odwołał go ze stanowiska. Ostatecznie jednak kluczowy świadek w sprawie został dwukrotnie przesłuchany, o czym poinformowała prok. Karolina Lombara, Prokurator Rejonowy w Bochni, w rozmowie z "Gazetą Krakowską".

- Są podstawy do wszczęcia śledztwa w sprawie działania na szkodę żużlowej spółki - potwierdziła prokurator.

Cała sprawa została przeniesiona poza Tarnów. Rzecznik Prokuratury Okręgowej, prok. Mikołaj Grzesik, w rozmowie z portalem "tarnow.naszemiasto.pl" wyjaśnił, że chodzi o uniknięcie podejrzeń o stronniczość i powiązania z lokalną prokuraturą.

- Osoby wymienione w zawiadomieniu ze względu na pełnione funkcje pozostawały lub mogły pozostawać w relacjach z prokuratorami. W związku z tym Prokurator Okręgowy w Tarnowie podjął rutynową w takich przypadkach decyzję, która ma na celu uniknięcie jakichkolwiek wątpliwości co do bezstronności - czytamy.

Prokuratura póki co nie przekazuje szczegółowych informacji na temat prowadzonego śledztwa. Zdaniem portalu "tarnow.naszemiasto.pl" wśród zarzutów wobec Unii znalazło się także przywłaszczenie mienia. Oficjalne postanowienie ma zapaść w najbliższym czasie.

"Nawet nie wiem, kto jest prezesem". Legenda zdruzgotana

- To co się dzieje w tym klubie w ostatnim czasie, to ja już za tym kompletnie nie nadążam. Nie wiem w ogóle, co ci ludzie robią, nie wiem, co mam myśleć o tym wszystkim. Są tam także osoby, które osobiście znam i wiem, że chcą jak najlepiej dla Unii, ale jakoś się to wszystko rozmywa. Dochodzą jakieś prywatne sprzeczki, spory i nikt nie potrafi tego uporządkować. Ja nawet nie wiem, kto jest w tej chwili prezesem tego klubu - mówił w rozmowie z "Tygodnikiem Żużlowym" wychowanek Unii, 75-letni Marian Wardzała.

Najgorzej czuć w tej sytuacji mogą się kibice oraz zawodnicy. Skład na przyszły sezon został bowiem skompletowany, ale afery wokół klubu nie pozwalają na wystartowanie w przyszłorocznych zmaganiach. Unia Tarnów to trzykrotny mistrz Polski (2004, 2005 i 2012). W jej barwach sukcesy święcili między innymi Janusz Kołodziej, Tomasz Gollob i Rune Holta.

