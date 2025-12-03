Stali na skraju bankructwa, a teraz takie plany. Milioner chce zbudować w Polsce potęgę

Włókniarz Częstochowa czterokrotnie zgarniał drużynowe mistrzostwo Polski. Po raz ostatni ta sztuka udała mu się jednak w 2003 roku. Z kolei ostatni medal zespół zgarnął przed trzema laty. Poprzedni sezon był słaby dla klubu, nie tylko pod względem sportowym - szóste miejsce - ale i finansowym. Wpadał w coraz większe tarapaty, ale wydaje się, że powoli wraca na prostą. Ba, nowy właściciel ma wielkie plany i nie zamierza zwalniać.

Nowy właściciel Włókniarza Częstochowa pewny swego. Nie boi się nawet spadku

- Znam sytuację finansową klubu i wiem, w co wszedłem. Mogę zapewnić, że klub ureguluje wszystkie zaległości. Będziemy odbudowywać wiarygodność klubu - deklarował Bartłomiej Januszka, nowy właściciel Włókniarza Częstochowa. Później nadeszły dobre wieści spod Jasnej Góry. Słowa zostały przerodzone w czyny. "Obietnica spłaty wszystkich licencyjnych zaległości finansowych, którą na ręce sympatyków Włókniarza złożył właściciel klubu, została w 100 procentach spełniona. Oznacza to, że jesteśmy gotowi do wystąpienia do władz PGE Ekstraligi o licencję na starty w najlepszej lidze świata w sezonie 2026" - pisał Włókniarz w oficjalnym komunikacie na Facebooku.

A na tym Januszka zatrzymywać się nie zamierza. Interia przekazała dobre wieści dla kibiców. Nowy właściciel chce zbudować wielki zespół, nawet jeśli nie uda mu się w tym sezonie utrzymać w PGE Ekstralidze. "Jest świadom sytuacji swojego klubu, a ewentualny spadek nie zrazi go od konsekwentnej budowy silnego i liczącego się ośrodka" - czytamy.

Trudny sezon przed Włókniarzem

Co więcej, właściciel rzekomo będzie chciał mocno działać na rynku, by zbudować silną drużynę na 2027 rok. Zadanie łatwe nie będzie, ale być może pieniądze i solidny projekt przyciągną do Częstochowy wielkie nazwiska. Jedno jest pewne - Włókniarz będzie mógł przystąpić do sezonu 2026 z czystą kartą, na czym zależało nie tylko działaczom, ale i kibicom. Skład będą mieli mało konkurencyjny, bo odszedł m.in. Jason Doyle. Piotr Pawlicki już został ogłoszony zawodnikiem Fogo Unii Leszno. Zmianę zespołu potwierdził również Kacper Woryna.