Tak będzie wyglądał stadion drugoligowca za 30 mln zł

Krośnieński speedway, którego tradycje sięgają jeszcze czasów powojennych, przeżywa najlepsze lata w swojej historii. W 2023 Wilki awansowały nawet do Ekstraligi. Wprawdzie ich przygoda na najwyższym poziomie rozgrywek w Polsce trwała tylko rok, ale w ubiegłym sezonie byli jedną z mocniejszych drużyn na zapleczu elity, do której mają zamiar powrócić.

REKLAMA

Zobacz wideo Bohater reprezentacji Polski w życiowej formie! Absolutny fenomen

Budowa za 30 milionów prawie ukończona. "Powstaje strefa silver"

Do dużych ambicji sportowych Krosna nie przystawał jednak obiekt, na którym jeździli tamtejsi żużlowcy. Nawierzchnia tamtejszego toru wzbudzała spore kontrowersje. Bywało i tak, że przez jej zły stan zawody były przerywane. Dodatkowo trybuny stadionu do niedawna mogły pomieścić zaledwie trzy i pół tysiąca kibiców, dlatego w 2022 roku podjęto decyzję o jego rozbudowie. W efekcie do pierwszego sezonu w Ekstralidze Wilki wchodziły z nową boczną trybuną i parkiem maszyn.

Od października 2024 roku trwały też prace nad główną trybuną, która znajduje się na linii prostej start-meta, a także rozbudową zaplecza stadionu. Ich zakończenie klub planuje na styczeń 2026 roku i wszystko wskazuje na to, że uda się dotrzymać tego terminu.

W niedzielę Wilki Krosno pochwaliły się na Facebooku serią zdjęć nowej trybuny, na których widać już wybudowane zadaszenie konstrukcji. Zgodnie z danymi na stronie klubu, po zakończeniu prac pojemność całego stadionu wynosić będzie 7401 miejsc, w tym 1507 stojących.

- Trybuna będzie liczyć 1089 miejsc. W jej centralnej części, czyli na wysokości linii startu oraz przestrzeni tuż po starcie, powstaje strefa silver. To będzie dokładnie 389 krzesełek, a w zasadzie wygodnych foteli. Każdy z nich będzie szerzej rozstawiony. Ta strefa będzie miała dostęp do dedykowanego cateringu wewnątrz trybuny. Nie trzeba będzie przemieszczać się po stadionie by zaopatrzyć się w coś do jedzenia i picia czy obejrzeć powtórki na ekranie wewnątrz strefy silver - powiedział prezes klubu Grzegorz Leśniak w rozmowie z Interią.

Według portalu Krosno24.pl, koszt budowy trybuny oraz nowego zaplecza ma wynieść 30 milionów złotych. Dodajmy, że chociaż Wilki będą jeździć na poziomie Metalkas 2. Ekstraligi, to fani i tak licznie przychodzą na ich spotkania. W ubiegłym sezonie, który drużyna zakończyła na trzecim miejscu, jej mecze oglądało średnio 5 217 kibiców, co oznaczało, że trybuny wypełniały się w 74,53%.

Prezes Krosna zapewnił przy okazji, że budowa nie wpłynie negatywnie na tor:- Prace nad budową trybuny nie są prowadzone z toru, więc nie ma żadnego zagrożenia w kwestii stanu nawierzchni. Kibice mogą zatem ze spokojem wyczekiwać pierwszych wiosennych zmagań.