Trzęsienie ziemi. Takich ograniczeń jeszcze w Polsce nie było

Polska PGE Ekstraliga reklamuje się jako najlepsza liga żużlowa świata. Jednak żużlowcy klubów z elity mieli możliwość jazdy nie tylko w Polsce, ale też w ligach w Szwecji, Danii lub Wielkiej Brytanii. Były głosy, że należy ograniczyć jazdę zawodników za granicą.

Rewolucyjna zmiana w polskiej lidze

Jak czytamy na łamach "Przeglądu Sportowego Onet", od sezonu 2027 mają wejść w życie duże zmiany, jeśli chodzi o możliwość ścigania się w zagranicznych klubach. Dotychczas żużlowcy mogli jeździć maksymalnie w trzech ligach. Za ok. 1,5 roku wejdzie w życie ograniczenie do dwóch klubów.

Restrykcje będą dotyczyć nie tylko żużlowców PGE Ekstraligi, ale także Metalkas 2. Ekstraligi. Takiego ograniczenia na tak szeroką skalę jeszcze nie było w polskim żużlu.

To oznacza, że zawodnicy będą wybierać oprócz polskiej ligi możliwość jazdy najprawdopodobniej w Szwecji lub Danii - głównie ze względu na bliskość obu krajów oraz fakt, że tory w Skandynawii są uznawane przez żużlowców za atrakcyjne i dobre do ścigania. Mają zupełnie inną charakterystykę niż tory w Polsce.

W odstawkę ponownie może pójść liga brytyjska. W poprzedniej dekadzie SGB Premiership wyraźnie straciła na popularności, ale po pandemii koronawirusa zyskała nowe życie, ponieważ udawało się ściągnąć gwiazdy cyklu Speedway Grand Prix. Brytyjczycy korzystali na tym, że żużlowcy mogli się ścigać maksymalnie w trzech ligach. Ograniczenie nałożone w Polsce od 2027 r. może ponownie negatywnie wpłynąć na brytyjski żużel.

Łącznie ograniczenie będzie dotyczyć aż 16 klubów. W związku z tym "PS" sugeruje, że żużlowcy mogą przenosić się z Metalkas 2. Ekstraligi do Krajowej Ligi Żużlowej, czyli na trzeci poziom rozgrywkowy w Polsce, gdzie takie ograniczenie nie będzie obowiązywać. Oznacza to, że zawodniczy z klubów KLŻ będą mogli jeździć w trzech ligach.

Tak restrykcyjnych przepisów w polskim żużlu jeszcze nie było. Mogą one wywrócić świat speedwaya do góry nogami.