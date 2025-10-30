Były prezes czterokrotnych mistrzów Polski zatrzymany!

Włókniarz Częstochowa to jeden z uznanych klubów na żużlowej mapie Polski. Włókniarz aż czterokrotnie wygrywał drużynowe mistrzostwo Polski, z czego ostatni raz w 2003 r. Ostatni medal Włókniarza w Ekstralidze to sezon 2022, kiedy to zajął trzecie miejsce. W poprzednim sezonie klub zakończył rywalizację na szóstym miejscu. Teraz spore problemy z prawem ma jeden z byłych prezesów Włókniarza, o czym dowiadujemy się z mediów.

Problemy byłego prezesa Włókniarza Częstochowa. "Zatrzymany w charakterze podejrzanego"

Częstochowski oddział "Gazety Wyborczej" informuje, że w środę rano doszło do zatrzymania Łukasza B., byłego prezesa Włókniarza w latach 2013-2014. B. trafił na przesłuchanie do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zatrzymanie B. ma związek z prowadzonym śledztwem dot. korumpowania Bartłomieja S., byłego wiceprezydenta Częstochowy.

- Łukasz B. został zatrzymany w charakterze podejrzanego. Oprócz niego zatrzymano jeszcze jedną osobę. Obecnie trwają czynności śledczych - przekazała Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej, cytowana przez TVN24.

"Zatrzymanie B. może (choć nie musi) mieć związek z finansowaniem kampanii wyborczej do samorządu. W 2024 r., gdy ubiegał się o fotel prezydenta Częstochowy, jego kampanię cechował duży rozmach, w mieście widoczne były liczne billboardy. Pozyskiwaniem funduszy miał się zajmować kolega klubowy z KO - Bartłomiej S." - pisze "Gazeta Wyborcza". Ostatecznie B. przegrał starcie w wyborach z Krzysztofem Matyjaszczykiem. Obecnie B. jest przewodniczącym częstochowskiej Rady Miasta.

"Dziennik Zachodni" dodaje, że śledczy zabezpieczyli nośniki danych i dokumenty należące do B. Będą one szczegółowo analizowane przez prokuraturę.

W czasie, gdy B. był prezesem Włókniarza, to klub utracił licencję i spadł na drugi poziom rozgrywkowy. "Powodem mojej rezygnacji jest rozbieżna w stosunku do mojej, wizja funkcjonowania klubu. Jednocześnie pragnę podkreślić, że funkcję swoją pełniłem społecznie" - pisał wówczas B. w oświadczeniu. Do momentu zatrzymania B. był członkiem Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Włókniarz.

Polityk walczył o nowy stadion dla Rakowa. "Jestem w tym wiarygodny"

Od lat B. walczył w mieście o dotacje dla Włókniarza. Jest też zwolennikiem budowy nowego stadionu piłkarskiego dla Rakowa Częstochowa. Do tej pory jednak nie doszło do modernizacji żużlowego obiektu Włókniarza.

- Częstochowa jest miastem, które stać na wspieranie klubów sportowych. Mamy już blisko dwumiliardowy budżet, więc pieniądze zawsze się znajdą. Kwestia chęci i zrozumienia potrzeb klubów sportowych. Ja widzę tutaj bardzo duże możliwości wspierania sportu, łącznie z budową infrastruktury. Ja przez lata składania wniosków i walki o sport - nie tylko żużel, ale również piłkę nożną czy siatkówkę, jestem w tym wiarygodny. Robię to od lat - mówił B. w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".