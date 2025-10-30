Powrót na stronę główną
Były prezes czterokrotnych mistrzów Polski zatrzymany!
Łukasz B., były prezes Włókniarza Częstochowa został zatrzymany przez służby. Polityk trafił na przesłuchanie do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. "Zatrzymanie B. może (choć nie musi) mieć związek z finansowaniem kampanii wyborczej do samorządu" - czytamy w artykule "Gazety Wyborczej".
Łukasz B.
Fot. Grzegorz Skowronek / Agencja Wyborcza.pl

Włókniarz Częstochowa to jeden z uznanych klubów na żużlowej mapie Polski. Włókniarz aż czterokrotnie wygrywał drużynowe mistrzostwo Polski, z czego ostatni raz w 2003 r. Ostatni medal Włókniarza w Ekstralidze to sezon 2022, kiedy to zajął trzecie miejsce. W poprzednim sezonie klub zakończył rywalizację na szóstym miejscu. Teraz spore problemy z prawem ma jeden z byłych prezesów Włókniarza, o czym dowiadujemy się z mediów.

Problemy byłego prezesa Włókniarza Częstochowa. "Zatrzymany w charakterze podejrzanego"

Częstochowski oddział "Gazety Wyborczej" informuje, że w środę rano doszło do zatrzymania Łukasza B., byłego prezesa Włókniarza w latach 2013-2014. B. trafił na przesłuchanie do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Zatrzymanie B. ma związek z prowadzonym śledztwem dot. korumpowania Bartłomieja S., byłego wiceprezydenta Częstochowy.

- Łukasz B. został zatrzymany w charakterze podejrzanego. Oprócz niego zatrzymano jeszcze jedną osobę. Obecnie trwają czynności śledczych - przekazała Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej, cytowana przez TVN24.

"Zatrzymanie B. może (choć nie musi) mieć związek z finansowaniem kampanii wyborczej do samorządu. W 2024 r., gdy ubiegał się o fotel prezydenta Częstochowy, jego kampanię cechował duży rozmach, w mieście widoczne były liczne billboardy. Pozyskiwaniem funduszy miał się zajmować kolega klubowy z KO - Bartłomiej S." - pisze "Gazeta Wyborcza". Ostatecznie B. przegrał starcie w wyborach z Krzysztofem Matyjaszczykiem. Obecnie B. jest przewodniczącym częstochowskiej Rady Miasta.

"Dziennik Zachodni" dodaje, że śledczy zabezpieczyli nośniki danych i dokumenty należące do B. Będą one szczegółowo analizowane przez prokuraturę.

W czasie, gdy B. był prezesem Włókniarza, to klub utracił licencję i spadł na drugi poziom rozgrywkowy. "Powodem mojej rezygnacji jest rozbieżna w stosunku do mojej, wizja funkcjonowania klubu. Jednocześnie pragnę podkreślić, że funkcję swoją pełniłem społecznie" - pisał wówczas B. w oświadczeniu. Do momentu zatrzymania B. był członkiem Komisji Rewizyjnej stowarzyszenia Włókniarz.

Polityk walczył o nowy stadion dla Rakowa. "Jestem w tym wiarygodny"

Od lat B. walczył w mieście o dotacje dla Włókniarza. Jest też zwolennikiem budowy nowego stadionu piłkarskiego dla Rakowa Częstochowa. Do tej pory jednak nie doszło do modernizacji żużlowego obiektu Włókniarza.

- Częstochowa jest miastem, które stać na wspieranie klubów sportowych. Mamy już blisko dwumiliardowy budżet, więc pieniądze zawsze się znajdą. Kwestia chęci i zrozumienia potrzeb klubów sportowych. Ja widzę tutaj bardzo duże możliwości wspierania sportu, łącznie z budową infrastruktury. Ja przez lata składania wniosków i walki o sport - nie tylko żużel, ale również piłkę nożną czy siatkówkę, jestem w tym wiarygodny. Robię to od lat - mówił B. w rozmowie z "Przeglądem Sportowym Onet".

