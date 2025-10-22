Szymon Woźniak zatrzymany za udział w grupie przestępczej. Odpowiada wprost

"Prokuratura Krajowa potwierdziła w środę rano informacje o zatrzymaniu sportowca. "W dniu 21 października 2025 roku zatrzymano Szymona W. do śledztwa prowadzonego przez Zachodniopomorski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Szczecinie" - przekazał nam rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Prok. Przemysław Nowak.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wspomina grę w reprezentacji U21: Nie minęło pięć minut i stało się najgorsze

Woźniak odpowiedział. "Mój wątek ma marginalne znaczenie"

Podejrzany został aresztowany we wtorek przed południem w domu w Bydgoszczy. Postawiono mu zarzut związany z VAT. Sam miał się przyznać do popełnienia przestępstwa. Chwilę po ogłoszeniu tej informacji, Woźniak zabrał głos na łamach WP SportoweFakty.

- Oczywiście potwierdzam, że doszło wczoraj do zatrzymania w celu wykonania przez organy ścigania czynności procesowych w sprawie skarbowej, która według moich informacji jest zakrojona na ogólnopolską skalę. W moim przypadku dotyczy to zdarzeń sprzed wielu lat, a mój wątek ma marginalne znaczenie. Czynności w mojej sprawie zostały zakończone i prokuratura nie ma do mnie dalszych pytań, gdyż złożyłem wyczerpujące wyjaśnienia. Po zakończeniu czynności wróciłem do domu i nie jestem zatrzymany, a jakiekolwiek inne informacje w tej sprawie są nieprawdziwe - przekazał.

Następnie zaapelował do żużlowców będących u progów swoich karier: - Przy tej okazji chciałbym uczulić młodych zawodników, aby zawsze rzetelnie sprawdzali ludzi, z którymi współpracują, bo będąc w pełni skoncentrowanym na swojej karierze, łatwo popełnić błąd polegający na zaufaniu nieuczciwym doradcom. Do czasu zakończenia śledztwa nie mogę udzielać szerszych informacji z uwagi na dobro śledztwa.

Szymon Woźniak to Indywidualny Mistrz Polski z 2017 roku, oraz wychowanek Polonii Bydgoszcz. W latach 2018-2024 związany był też ze Stalą Gorzów Wielkopolski. Ponadto występował w cyklu żużlowego Grand Prix, a w 2020 roku wywalczył z reprezentacją Polski srebrny medal żużlowych drużynowych mistrzostw świata.