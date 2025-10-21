Pilna decyzja ws. przyszłości legendarnego polskiego klubu. Radni zdecydowali

Stal Gorzów to jeden z najbardziej utytułowanych klubów żużlowych w Polsce. Drużyna ta dziewięć razy zdobywała mistrzowski tytuł. Gorzowianie ostatni raz ze złota cieszyli się w 2016 roku, a w finale mistrzostw Polski byli trzy lata temu, przegrywając z Motorem Lublin. W sezonie 2024/2025 Stal spisała się fatalnie w PGE Ekstralidze, a utrzymanie w lidze zapewniła sobie dopiero po barażach z pierwszoligową Polonią Bydgoszcz.

REKLAMA

Zobacz wideo Ranking kiełbasek żużlowych, czyli gdzie na żużlu warto zjeść

Świetna wiadomość dla kibiców Stali Gorzów

Stal Gorzów ma problemy nie tylko na torze, ale również poza nim. "Ekipa z Gorzowa Wielkopolskiego boryka się z poważnymi długami. By je spłacić, potrzebny jest kolejny kredyt. A tego nie uda się zaciągnąć bez pomocy z zewnątrz. Fani z niepokojem oczekują więc na wtorkową sesję rady miasta- pisał Błażej Winter ze Sport.pl. Klub musiał pożyczyć aż 9 milionów złotych.

We wtorek 21 października odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Radni mieli do przegłosowania uchwałę, która ewentualnie pozwoli prezydentowi Jackowi Wójcickiemu poręczyć kredyt konsolidacyjny dla klubu do kwoty 4 milionów złotych.

Teraz jest świetna informacja dla kibiców tego zasłużonego klubu, bo Rada Miasta zgodziła się na przyjęcie uchwały zwiększającej uprawnienia prezydenta do poręczenia kredytu do kwoty czterech milionów złotych. "Za przyjęciem uchwały głosowało jedenastu radnych, czterech było przeciwko, a trzech wstrzymało się od głosu. Pozostałą część zabezpieczyć mają pozostali akcjonariusze klubu - m.in. spółka Gezet Zbigniewa Głuchego, a także firmy związane z Danielem Miłostanem i prezesem Dariuszem Wróblem. Łącznie kredyt ma wynieść 9 milionów złotych i pozwolić na konsolidację długów oraz uporządkowanie finansów klubu" - pisze WP Sportowe Fakty.

Ewentualna odmowa poręczenia oznaczałaby dla Stali Gorzów poważne kłopoty. - Mam nadzieję i wierzę w to, że dług z biegiem czasu zmaleje, a kredyt konsolidacyjny ma pomóc w tym Stali Gorzów. (...) Byłoby szkoda zaprzepaścić ponad 70 lat historii - mówił przed sesją prezydent Jacek Wójcicki.

Zobacz także: Sceny w GP USA w F1! Wielki faworyt w opałach

W przyszłym sezonie w drużynie z Gorzowa wciąż mają jeździć m.in. Anders Thomsen, Jack Holder, Paweł Przedpełski,