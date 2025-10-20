Czekają 23 lata. Inwestycja za 10 mln zł ma przywrócić klub na mapę Polski

Od ładnych kilku lat w Polsce regularnie są przebudowywane bądź powstają nowe stadiony, czy też hale sportowe. Nie inaczej jest też w Świętochłowicach, gdzie rozpoczęły się prace nad rozbudową trybun na lokalnym stadionie. To na nim jeszcze w 2006 roku ścigał się żużlowy Śląsk Świętochłowice.

Klub po latach powróci na żużlową mapę Polski. Wszystko dzięki przebudowie stadionu

"Plany budowy trybun wokół stadionu na OSiR Skałka stały się rzeczywistością! Praca wre. Na Stadionie im. Pawła Waloszka powstaje 4200 miejsc siedzących. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, na początku 2026 roku gotowych będzie ok. 5 tys. miejsc siedzących, które umożliwią kibicom wygodne dopingowanie żużlowcom i piłkarzom! Tym bardziej że Speedway Śląsk Świętochłowice przygotowuje się do powrotu do ligi!" - ogłoszono na oficjalnym profilu miasta Świętochłowice.

Według planów oficjalnie przebudowana ma zakończyć się w marcu przyszłego roku. Koszt całej modernizacji wynosi około dziesięciu milionów złotych.

Śląsk Świętochłowice został założony w 1947 roku i ma kilka osiągnięć w swojej historii, z których można wyróżnić przede wszystkim trzy drużynowe wicemistrzostwa Polski z 1969, 1970 i 1973 roku. W barwach tego klubu jeździł Paweł Waloszek, który w 1970 roku został wicemistrzem świata.

Jednak ostatni w rozgrywkach ligowych zespół Śląska Świętochłowice startował w 2002 roku. Z kolei ostatnie oficjalne zawody do czasu reaktywacji odbyły się w 2006. W 2016 roku klub wystąpił w Speedway Friendship Cup, ale ciągle nie jest to powrót na dobre na żużlową mapę. Wiele wskazuje jednak, że wkrótce stanie się to faktem.