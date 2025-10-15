Boniek wybrał nowego selekcjonera dla Polaków. Konkret

Bartosz Zmarzlik, Patryk Dudek, Dominik Kubera, Piotr Pawlicki, Wiktor Przyjemski - to była szeroka kadra reprezentacji Polski na tegoroczny turniej Speedway of Nations. Biało-Czerwoni zdobyli srebrne medale, bo w finale lepsza okazała się Australia. W środę Polski Związek Motorowy poinformował, że Rafał Dobrucki zrezygnował z funkcji selekcjonera reprezentacji Polski. "Podopieczni Dobruckiego zapisali ważne karty historii polskiego speedwaya" - mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. Kto będzie jego następcą?

REKLAMA

Zobacz wideo Ranking kiełbasek żużlowych, czyli gdzie na żużlu warto zjeść

Boniek wskazał nowego selekcjonera dla Polaków. "Nie ma o czym dyskutować"

Zbigniew Boniek opublikował post na portalu X, w którym wskazał nowego selekcjonera dla żużlowej reprezentacji Polski. Były prezes PZPN uważa, że idealnym kandydatem byłby Stanisław Chomski. "Jedyny sensowny wybór, pan Staszek zwyczajnie na to zapracował przez długie lata", "i nie ma o czym dyskutować" - czytamy w komentarzach internautów pod wpisem Bońka.

Do tej pory Chomski był trenerem Stali Gorzów Wielkopolski (1988-1995, 1999-2009, 2015-2024), Polonii Piła (1996-1998), Wybrzeża Gdańsk (2010-2014) i KS-ie Toruń (2014). Chomski był też selekcjonerem Polaków w 2005 r., kiedy to zdobył Drużynowy Puchar Świata. Portal WP SportoweFakty podawał, że w ostatnim miesiącu Chomski odrzucił siedem ofert pracy, w tym ze Sparty Wrocław, Falubazu Zielona Góra i Stali Gorzów.

Serwis po-bandzie.com.pl skontaktował się z Chomskim, który odniósł się do spekulacji medialnych. - Mam tyle innych zajęć, że proszę mi wierzyć, że od Pana dowiaduje się o tym, że trener kadry zakończył współpracę z reprezentacją. Czy mnie to dziwi? Nie znam przyczyn decyzji. Żadnej propozycji nie dostałem. Ciężko jest zatem dla mnie w ogóle w tym temacie się wypowiadać i dywagować. Nie było propozycji, więc tematu po prostu nie ma - odpowiedział szkoleniowiec.

Zobacz też: Nawrocki przyznał mu polskie obywatelstwo. Jeden z najlepszych na świecie

Kto może zostać nowym selekcjonerem Polaków? Jeżeli wybór PZM-u nie padnie na Chomskiego, to w medialnych spekulacjach pojawiają się kandydatury Roberta Kościechy (GKM Grudziądz) oraz Dariusza Śledzia (Betard Sparta Wrocław).