Selekcjoner reprezentacji Polski zrezygnował. Klamka zapadła

Reprezentacja Polski ani razu nie wygrała zawodów Speedway of Nations, które są rozgrywane od 2018 r. W tym roku Biało-Czerwoni zdobyli srebrne medale, przegrywając w finale z Australią. - Coś nam zaczęło uciekać dużo wcześniej niż w finale. Przyjdzie czas, żeby wszystko w spokoju przeanalizować. Australia znalazła złoty środek dużo wcześniej. W finale jeszcze go wzmocnili. Liczyliśmy na więcej. Nigdy nie wypadliśmy lepiej w tych zawodach - mówił Rafał Dobrucki w rozmowie z WP Sportowymi Faktami po finale. Jaka będzie przyszłość selekcjonera?

Selekcjoner Polaków zrezygnował. PZM ogłosił. "Ważne karty historii polskiego speedwaya"

Polski Związek Motorowy poinformował w komunikacie, że Dobrucki nie będzie już selekcjonerem Polaków. Trener złożył rezygnację ze swojej funkcji, którą piastował od grudnia 2020 r. Dobrucki był już zatrudniony w federacji od 2012 r., kiedy to objął kadrę juniorów. "W tym czasie podopieczni Rafała Dobruckiego zdobyli ponad 50 medali mistrzostw Europy i świata, zarówno indywidualnych, jak i drużynowych, zapisując ważne karty historii polskiego speedwaya" - zauważa PZM w oświadczeniu.

Tym samym Dobrucki nie wypełnił do końca kontraktu, który podpisał z Polskim Związkiem Motorowym do końca 2026 r. Na razie nie wiadomo, kto będzie następcą Dobruckiego w żużlowej reprezentacji Polski.

Z doniesień mediów wynika, że Dobrucki zostanie nowym trenerem Stelmetu Falubaz Zielona Góra. To ten trener był priorytetem dla prezesa Adama Golińskiego po tym, jak Piotr Protasiewicz zrezygnował ze swojej funkcji. Falubaz zakończył poprzedni sezon PGE Ekstraligi na piątym miejscu. Zielonogórzanie liczą na zdobycie pierwszego drużynowego mistrzostwa Polski od 2013 roku.

Afera w kadrze Dobruckiego. Powodem... ślub sponsora. "Postanowił opuścić zgrupowanie"

Na samym początku tego roku wybuchła ogromna afera w polskiej kadrze. Maciej Janowski mimowolnie opuścił zgrupowanie kadry na Malcie ze względu na ślub jednego z jego sponsorów po tym, jak nie dostał zgody na wyjazd. - Maciej Janowski postanowił opuścić zgrupowanie. Natomiast powody nie były one w żaden sposób uzasadnione. Nie była to nagła sytuacja rodzinna, kontuzja czy choroba - tłumaczył Dobrucki.

- Gdybym wiedział, że rozpęta się aż takie piekło, pewnie bym nie wyjechał. Jeżdżę jednak na żużlu, więc mam też swój charakter. Poza tym miałem poczucie, że po mojej rozmowie z trenerem kadry, którą prowadziłem z Teneryfy, nie będzie problemu i szczegóły dogramy na Malcie - tłumaczył się żużlowiec.

Ostatecznie odwieszono pierwotną karę zawieszenia, a Janowski musiał zapłacić grzywnę 20 tys. złotych na leczenie Daniela Kaczmarka.