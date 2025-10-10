Nawrocki przyznał mu polskie obywatelstwo. Jeden z najlepszych na świecie

Bartosz Zmarzlik we wrześniu po raz szósty został mistrzem świata na żużlu. O ile jednak w przeszłości potrafił miażdżyć rywali, sięgając po tytuł z gigantyczną przewagę, tym razem musiał się naprawdę natrudzić. Wszystko za sprawą Brady'ego Kurtza, który był bliski zdetronizowania Polaka. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej zabrakło mu do niego zaledwie punktu. Za sukcesy 29-letniego Brytyjczyka w dużej mierze odpowiada właśnie wspomniany Holloway.
Nawrocki zdecydował. Gwiazda żużla zostanie Polakiem
Dla osób ze środowiska Ashley Holloway absolutnie nie jest postacią przypadkową, ma wręcz status legendy. Od osiemnastu lat mieszka też w Polsce i zdążył nawet nieźle nauczyć się naszego języka. W ostatnich latach rywalizuje z innym znanym tunerem - Ryszardem Kowalskim - na którego silnikach mistrzostwa świata zdobywał właśnie Zmarzlik, ale też Artiom Łaguta oraz Tai Woffinden.
ZOBACZ TEŻ: Nie do wiary! Zalegają Polakowi fortunę. "Wiem, w co wszedłem"
Współpraca Hollowaya z Kurtzem przyniosła już jednak niesamowite efekty i niewykluczone, że w przyszłym roku Brytyjczykowi uda się pokonać Zmarzlika. W przerwie między sezonami dla starszego z tej dwójki przyszły natomiast bardzo pozytywne informacje. 9 października otrzymał polskie obywatelstwo. Pochwalił się tym w mediach społecznościowych.
- Dumny moment wczoraj w Polsce. Po 18 latach życia w Polsce otrzymałem polskie obywatelstwo. To niesamowite pomyśleć, że mieszkałem w Polsce dłużej niż w Anglii. Dziękuję – napisał uznany przedstawiciel świata żużla.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!