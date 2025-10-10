Nawrocki przyznał mu polskie obywatelstwo. Jeden z najlepszych na świecie

Bartosz Zmarzlik we wrześniu po raz szósty został mistrzem świata na żużlu. O ile jednak w przeszłości potrafił miażdżyć rywali, sięgając po tytuł z gigantyczną przewagę, tym razem musiał się naprawdę natrudzić. Wszystko za sprawą Brady'ego Kurtza, który był bliski zdetronizowania Polaka. Ostatecznie w klasyfikacji generalnej zabrakło mu do niego zaledwie punktu. Za sukcesy 29-letniego Brytyjczyka w dużej mierze odpowiada właśnie wspomniany Holloway.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja Polski ma następcę Lewandowskiego? Żelazny: Zmierzamy w czarną dziurę

Nawrocki zdecydował. Gwiazda żużla zostanie Polakiem

Dla osób ze środowiska Ashley Holloway absolutnie nie jest postacią przypadkową, ma wręcz status legendy. Od osiemnastu lat mieszka też w Polsce i zdążył nawet nieźle nauczyć się naszego języka. W ostatnich latach rywalizuje z innym znanym tunerem - Ryszardem Kowalskim - na którego silnikach mistrzostwa świata zdobywał właśnie Zmarzlik, ale też Artiom Łaguta oraz Tai Woffinden.

ZOBACZ TEŻ: Nie do wiary! Zalegają Polakowi fortunę. "Wiem, w co wszedłem"

Współpraca Hollowaya z Kurtzem przyniosła już jednak niesamowite efekty i niewykluczone, że w przyszłym roku Brytyjczykowi uda się pokonać Zmarzlika. W przerwie między sezonami dla starszego z tej dwójki przyszły natomiast bardzo pozytywne informacje. 9 października otrzymał polskie obywatelstwo. Pochwalił się tym w mediach społecznościowych.

- Dumny moment wczoraj w Polsce. Po 18 latach życia w Polsce otrzymałem polskie obywatelstwo. To niesamowite pomyśleć, że mieszkałem w Polsce dłużej niż w Anglii. Dziękuję – napisał uznany przedstawiciel świata żużla.