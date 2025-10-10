Boniek nie może patrzeć, co stało się z jego ukochanym klubem. "Ostatnia szansa"

Boniek w polskiej piłce nożnej kojarzony jest ze środowiskiem łódzkiego Widzewa, w którym zdobył dwa mistrzostwa kraju i zapracował na transfer do Juventusu Turyn. Pochodzi jednak z Bydgoszczy, która jest miastem żużlowym i to tym sportem równie mocno pasjonuje się działacz. Szczególnie na sercu leży mu dobro Abramczk Polonii Bydgoszcz. W latach 90. klub, w którym wówczas jeździł Tomasz Gollob, był potentatem polskiego speedway'a. Te czasy jednak dawno minęły. W 2013 roku Bydgoszcz spadła z Ekstraligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacja z Lewandowskim na czele w komplecie przed Nową Zelandią i Litwą

Boniek: "Za Polonią ciąży to, co się stało w zeszłym roku"

W kolejnych latach organizacja i struktury klubu uległy poprawie na tyle, że ten ma plany, by ponownie jeździć w najlepszej lidze świata. Przez dwa ostatnie sezony był już blisko celu. W 2025 roku w finale Metalkas 2. Ekstraligi musiał jednak uznać wyższość bardzo mocnej Unii Leszno. Z kolei w barażach lepsza okazała się drużyna Gezet Stali Gorzów (96:84 w dwumeczu).

- Baraże są nierównomierne. Wiadomo, że drużyna z PGE Ekstraligi ma inny budżet i zawodników. To tak samo, jakby grać baraż pomiędzy trzecim od końca zespołem z PKO Ekstraklasy a trzecią ekipą z Betclic I ligi - powiedział Boniek w rozmowie z WP SportoweFakty.

W Bydgoszczy jeszcze bardziej bolesne było zakończenie sezonu 2024. Wówczas to Polonia była faworytem finałowego dwumeczu z Innpro ROW-em Rybnik. Ale na Górnym Śląsku poniosła porażkę 40:50, a u siebie wygrała 49:41, więc tylko dwa punkty zabrały jej awans do żużlowej elity.

- Za Polonią ciąży to, co się stało w zeszłym roku. Brak awansu w sezonie 2024 trzeba zrzucić na pewną nonszalancję, pewność siebie i przekonania, że w Rybniku jakoś sobie poradzimy, a w Bydgoszczy to ich na pewno pokonamy. Polonia pewnie zwyciężyła w fazie zasadniczej w Rybniku i była przekonana, że sobie tam poradzi - powiedział Boniek.

Boniek: "Jak za rok nie awansujemy, to z taczką przyjadę"

W sezonie 2026 Polonia ponownie będzie jednym z głównych kandydatów do awansu na najwyższy szczebel rozgrywek żużlowych w Polsce. Klub wzmocni Wiktor Przyjemski, najlepszy polski junior i wychowanek Bydgoszczy, który jednak ostatnie dwa lata spędził w barwach Motoru Lublin. Dodatkowo do zespołu wprowadzony został Maksymilian Pawełczak, 16-letni talent, który w barażach z Gorzowem pokazał ogromny potencjał i zdobył u siebie 10 punktów.

Boniek:- Wiktor Przyjemski i Maksymilian Pawełczak, jeśli będą w formie, skoncentrowani i posiadali szybkie motocykle, to w dwójkę w każdym meczu są w stanie zdobywać 15-20 punktów. W teorii Polonia będzie zdecydowanym faworytem. Natomiast taka rola nie jest łatwa, ponieważ można się zachłysnąć czy być przekonanym, że jest się lepszym od innych, a nikt ci nic nie podaruje. W następnym roku będzie ostatnia szansa. Nie można co roku walczyć o awans. Później zawsze zdarzy się jakiś kryzys.

Były szef PZPN przypomniał też swoją rozmowę z Jerzym Kanclerzem, prezesem klubu z Bydgoszczy.

- Jesteśmy z Jurkiem dobrymi kolegami. Widziałem go w sobotę i zażartowałem: "Jurek, jak za rok nie awansujemy, to z taczką przyjadę. Rób, co chcesz, ale Polonia ma to zrobić". Przy tej publiczności, historii, inwestycjach, planach przebudowy stadionu i tak dalej, mając Pawełczaka i Przyjemskiego, nie można nie awansować. Tylko jest jedna zasada. Trzeba mieć ciągle żołądek przyklejony do pleców i być głodnym sukcesów. Nie może być przekonania, że jesteśmy najlepsi, bo to nic nie pomaga. Musi się być skoncentrowanym - powiedział Boniek.