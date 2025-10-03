Totalny blamaż Polaków. Sensacyjni mistrzowie świata. "Ale jaja!"

2014 - właśnie w tym roku reprezentacja Polski juniorów zapoczątkowała fantastyczną serię w drużynowych mistrzostwach świata do lat 21, nazywanych Speedway of Nations 2. Od tamtej pory w 11 kolejnych edycjach zdobywała aż 11 złotych medali. Rok temu w Manchesterze Biało-Czerwoni w składzie Wiktor Przyjemski, Bartosz Bańbor i Jakub Krawczyk wyprzedzili Szwedów oraz Australijczyków.

Polacy bez medalu w mistrzostwach świata do lat 21 na żużlu

Teraz w finałowym turnieju rywalami Polaków (w składzie: Maksymilian Pawełczak, Damian Ratajczak i Antoni Kawczyński) były reprezentacje: Niemiec, Danii, Australiii, Czech, Szwecji oraz Wielkiej Brytanii. Został on rozegrany w piątkowy wieczór na Motoarenie w Toruniu.

Teraz od początku zawodów sytuacja nie szła po myśli Biało-Czerwonych i musieli gonić rywali. W dodatku mieli inne problemy. Już w szóstym biegu upadli na tor Ratajczak i Szwed Karlsson. Wypadek wyglądał bardzo groźnie. Obaj żużlowcy wystrzelili w powietrze, a potem z impetem uderzyli w bandę. Na szczęście obaj wstali o własnych siłach. Ratajczak już dalej nie jeździł na torze. Pojechał za to do szpitala na badania.

Do szokującej sceny, zupełnie niespotykanej na torach żużlowych doszło w 17. wyścigu. Fatalną wpadkę zaliczył niestety Kawczyński. Został on wykluczony, bo kopał koleinę na torze, gdy zegar już na to nie pozwalał.

Sytuacja w walce o medale była pasjonująca. Przed ostatnią serię aż cztery reprezentacje miały szanse na złoto: Niemcy, Australia, Polska i Dania. Polacy, by sięgnąć o złoto, w 27. wyścigu musieli pokonać Duńczyków 7:2 i liczyć na korzystne wyniki innych biegów. Taka sytuacja na torze była tylko przez chwilę, na samym początku. Potem Duńczyk Mikkel Andersen w świetnym stylu wyprzedził obu Polaków. Wyścig zakończył się wynikiem 5:4 dla Polaków.

Oznaczało to, że nie tylko nie zdobędą złota, ale też żadnego medalu. To była prawdziwa katastrofa dla głównych faworytów.

Złoty medal wywalczyli Niemcy (39 punktów), srebrny Duńczycy (38), a brązowy Australijczycy (37). Polacy ostatecznie zajęli czwarte miejsce (35 punktów).