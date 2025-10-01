Prezes 18-krotnego mistrza Polski zatrzymany

Piotr R. to znana postać polskiego speedwaya. Jest współwłaścicielem i zarazem prezesem leszczyńskich "Byków", którymi zarządza od 2013 roku. Za jego kadencji Unia w latach 2017-2020 zdominowała PGE Ekstraligę, aż cztery razy z rzędu wygrywając mistrzostwo Polski. Wprawdzie w sezonie 2024 leszczynianie zaliczyli spadek z ligi, ale w tym roku w cuglach wywalczyli awans do żużlowej elity. Mało tego, we wtorek 30 września Leszno ogłosiło pierwszy wielki transfer (i zarazem powrót do klubu) Piotra Pawlickiego.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Prezes zatrzymany. Klub wydał oświadczenie

Dzień później radość Piotra R. z zakontraktowania jednego z czołowych polskich żużlowców zapewne musiała ustąpić innym, znacznie mniej przyjemnym emocjom. Działacz został zatrzymany przez policję w związku z dochodzeniem, które organy ścigania prowadzą w sprawie tzw. mafii śmieciowej. Przedsiębiorstwo zarządzane przez R. zajmuje się m.in. obrotem odpadami.

- Na dziś mogę potwierdzić, iż na polecenie prokuratora z łódzkiego pionu Przestępczości Zorganizowanej zatrzymanych zostało 11 osób w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Wśród zatrzymanych znajduje się również Piotr R. - powiedział portalowi WP SportoweFakty Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. - Szersze informacje, w tym dotyczące treści zarzutów, będziemy udzielać po zakończeniu powyższych czynności - dodał Nowak.

Z kolei odpowiedzialna za zatrzymanie Piotra R. mazowiecka policja przekazała, iż Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji i Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej: "od kilku lat prowadzą postępowanie w sprawie zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie całego kraju, które przy wykorzystaniu utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych dopuszczały się przestępstw przeciwko środowisku, polegających na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, również niebezpiecznymi, fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi dokumentami, a także przestępstw skarbowych. Sprawa jest obszerna i wielowątkowa, a jeden z tropów doprowadził śledczych do firmy mającej siedzibę w województwie wielkopolskim.

Fogo Unia Leszno wydała już oświadczenie w sprawie zatrzymania prezesa klubu. "Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna oświadczają, że powyższe zatrzymanie nie ma żadnego związku z działalnością klubu Unia Leszno. [...] Rada Nadzorcza, sztab szkoleniowy, zawodnicy oraz pracownicy Klubu koncentrują się na przygotowaniach do sezonu 2026 w PGE Ekstralidze..." - czytamy o piśmie.