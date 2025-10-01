Prezes 18-krotnego mistrza Polski zatrzymany

Piotr R. to znana postać polskiego speedwaya. Jest współwłaścicielem i zarazem prezesem leszczyńskich "Byków", którymi zarządza od 2013 roku. Za jego kadencji Unia w latach 2017-2020 zdominowała PGE Ekstraligę, aż cztery razy z rzędu wygrywając mistrzostwo Polski. Wprawdzie w sezonie 2024 leszczynianie zaliczyli spadek z ligi, ale w tym roku w cuglach wywalczyli awans do żużlowej elity. Mało tego, we wtorek 30 września Leszno ogłosiło pierwszy wielki transfer (i zarazem powrót do klubu) Piotra Pawlickiego.
Dzień później radość Piotra R. z zakontraktowania jednego z czołowych polskich żużlowców zapewne musiała ustąpić innym, znacznie mniej przyjemnym emocjom. Działacz został zatrzymany przez policję w związku z dochodzeniem, które organy ścigania prowadzą w sprawie tzw. mafii śmieciowej. Przedsiębiorstwo zarządzane przez R. zajmuje się m.in. obrotem odpadami.
- Na dziś mogę potwierdzić, iż na polecenie prokuratora z łódzkiego pionu Przestępczości Zorganizowanej zatrzymanych zostało 11 osób w śledztwie dotyczącym tzw. mafii śmieciowej. Wśród zatrzymanych znajduje się również Piotr R. - powiedział portalowi WP SportoweFakty Przemysław Nowak, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej. - Szersze informacje, w tym dotyczące treści zarzutów, będziemy udzielać po zakończeniu powyższych czynności - dodał Nowak.
Z kolei odpowiedzialna za zatrzymanie Piotra R. mazowiecka policja przekazała, iż Wydział do Walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji i Łódzki Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej: "od kilku lat prowadzą postępowanie w sprawie zorganizowanych grup przestępczych działających na terenie całego kraju, które przy wykorzystaniu utworzonych w tym celu podmiotów gospodarczych dopuszczały się przestępstw przeciwko środowisku, polegających na nieodpowiednim postępowaniu z odpadami, również niebezpiecznymi, fikcyjnym obrocie odpadami, wystawianiu i posługiwaniu się nierzetelnymi dokumentami, a także przestępstw skarbowych. Sprawa jest obszerna i wielowątkowa, a jeden z tropów doprowadził śledczych do firmy mającej siedzibę w województwie wielkopolskim.
Fogo Unia Leszno wydała już oświadczenie w sprawie zatrzymania prezesa klubu. "Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusze Unia Leszno Sportowa Spółka Akcyjna oświadczają, że powyższe zatrzymanie nie ma żadnego związku z działalnością klubu Unia Leszno. [...] Rada Nadzorcza, sztab szkoleniowy, zawodnicy oraz pracownicy Klubu koncentrują się na przygotowaniach do sezonu 2026 w PGE Ekstralidze..." - czytamy o piśmie.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!