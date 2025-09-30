Nawrocki dostał prezent od mistrza świata. "Wyjątkowy dzień"

Orlen Oil Motor Lublin zdobył trzy drużynowe mistrzostwa Polski, ale w tym sezonie nie zdołał przedłużyć tej serii. Lepszy w finale play-offów PGE Ekstraligi okazał się PRES Grupa Deweloperska Toruń, który pokonał 92:88 drużynę z Lublina. Tym samym Bartosz Zmarzlik nie zdobył swojego piątego tytułu w karierze - wcześniej dwukrotnie zdobywał tytuł drużynowego mistrza Polski ze Stalą Gorzów Wielkopolski (2014, 2016) i Motorem Lublin (2023, 2024).

Zmarzlik spotkał się z prezydentem Nawrockim. "Będziemy ściskać kciuki"

Porażka w niedawnym finale play-offów Ekstraligi nie przekreśla tego, że Zmarzlik wciąż jest najlepszym żużlowcem w naszym kraju. Ostatnio miał on okazję się spotkać z prezydentem Karolem Nawrockim podczas wizyty w Pałacu Prezydenckim. Zmarzlikowi towarzyszył jego ojciec Paweł, Jakub Kępa (prezes Motoru Lublin) oraz młodzi zawodnicy KS Toruń, Stali Gorzów Wielkopolski i Akademii Sportu Wybrzeże Gdańsk.

Nawrocki przekazał Zmarzlikowi narodową flagę, a żużlowiec zrewanżował się swoim kombinezonem. - Wyobraźmy sobie droga, kochana młodzieży, że w czasie tych stu lat mamy jako Polacy tylko, i aż, jednego takiego mistrza, który sześć razy zdobył tytuł indywidualnego mistrza świata. Mam wielką nadzieję, że przy zdobywaniu siódmego tytułu pan Bartosz będzie niósł tę flagę na swoich plecach. Proszę się nie czuć absolutnie zobowiązanym, ale oczywiście będziemy ściskać za pana kciuki i wspierać - ogłosił Nawrocki.

Zmarzlik został odznaczony przez prezydenta Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski w 2019 r. - To dla mnie wyjątkowy dzień. Zostałem zaproszony do Pałacu Prezydenckiego. Nigdy tu nie byłem. Jest to dla mnie i dla mojej rodziny wyjątkowa chwila. Dziękuję za wszystkie miłe słowa od pana prezydenta. Jak byłem małym chłopakiem, to moje marzenia aż tak daleko nie sięgały. Warto wierzyć - mówił żużlowiec podczas spotkania z prezydentem.

Ten sezon był udany dla Zmarzlika pod kątem indywidualnym. Polak po raz szósty w karierze wygrał cykl Grand Prix i został indywidualnym mistrzem świata. Tym razem Zmarzlik pokonał Australijczyka Brady'ego Kurtza, zdobywając 183 punkty w 15 Grand Prix, a więc o jeden punkt więcej od swojego konkurenta.

Teraz Zmarzlik będzie walczył z Polską o drużynowe mistrzostwo świata podczas zawodów Speedway of Nations, które odbędą się w dniach 30 września - 4 października w Toruniu. Poza Zmarzlikiem w kadrze Polski znalazł się Patryk Dudek i Piotr Pawlicki, a wśród rezerwowych są Dominik Kubera i Wiktor Przyjemski.