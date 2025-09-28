Poznaliśmy nowego mistrza Polski! Pierwszy tytuł od 17 lat. Co tam się działo?!

Trzy ostatnie sezony PGE Ekstraligi padały łupem Orlen Oil Motoru Lublin. W rozgrywkach 2023 i 2024 sporą częścią tych sukcesów Motoru był Bartosz Zmarzlik, a więc sześciokrotny mistrz świata. Motor przegrał tylko jeden mecz w fazie zasadniczej, a PRES Grupa Deweloperska Toruń - czyli finałowy rywal lublinian - został pokonany trzykrotnie. Pierwsze finałowe spotkanie zakończyło się wygraną 54:36 ekipy z Torunia. Tym samym torunianie stanęli przed niepowtarzalną szansą, by zdobyć pierwszy tytuł od 17 lat.

Dwa wykluczenia w Motorze. Apator z pierwszym mistrzostwem od 2008 roku

Już pierwszy bieg zaczął się od kontrowersji, bo doszło do karambolu między Jackiem Holderem a Patrykiem Dudkiem. Eksperci byli podzieleni co do faktu, kto powinien zostać wykluczony, ale ostatecznie padło na Holdera. W powtórce bieg zakończył się remisem 3:3 dzięki świetnej jeździe Dominika Kubery. Motor stopniowo zaczął odrabiać straty.

W trzecim biegu pojawił się Zmarzlik, który walczył do samego końca z Robertem Lambertem o trzy punkty. Brytyjczyk znakomicie minął Zmarzlika na samym końcu biegu, czym zachwycił kibiców Apatora. Po czterech biegach Motor odrobił już sześć punktów, więc był w 1/3 drogi do sukcesu. Po siódmym biegu Emil Sajfutdinow otrzymał ostrzeżenie za utrudnianie startu.

W dziewiątym biegu Dudek upadł na tor po starciu z Kuberą, a sędziowie podjęli decyzję o wykluczeniu zawodnika Motoru. Bieg został powtórzony, a Apator wygrał bieg 4:2, przez co przybliżył się do mistrzostwa Polski. Chwilę później tym samym wynikiem zakończył się kolejny bieg, a Holder wygrał go ze sporą przewagą nad resztą. - To jest absolutne kino w Lublinie - mówili eksperci Canal+ Sport w studiu.

Na pięć biegów przed końcem Motor wygrywał 34:26, ale w dwumeczu Apator prowadził dziesięcioma punktami. W jedenastym biegu był remis 3:3, który niewiele dawał Motorowi. Kolejny bieg to wygrana 4:2 Motoru, a Bartosz Bańbor na linii mety wyprzedził Antoniego Kawczyńskiego, co przedłużyło nadzieje mistrza Polski. Motor odrobił dwa punkty w kolejnym biegu, przez co odroczył koronację Apatora. Na dwa biegi przed końcem przewaga Apatora nad Motorem wynosiła sześć punktów.

Już na samym końcu 14. biegu Apator wygrywał 5:1, ale Mateusz Cierniak był w stanie przedzielić Michelsena i Holdera. Ostatecznie nie doszło do niespodzianki - Apator wygrał ten bieg 4:2 i mógł zacząć świętować mistrzostwo Polski na bieg przed końcem finału. W ostatnim biegu kibice dostali piękny pojedynek Zmarzlika z Dudkiem. Ostatecznie Motor wygrał drugi mecz finałowy 52:38, ale w całym finale było 92:88 dla Apatora.

Apator zdobył piąte mistrzostwo Polski w historii, z czego pierwsze w 2008 roku. Wtedy w barwach torunian jeździł Wiesław Jaguś, Ryan Sullivan czy Hans Andersen.