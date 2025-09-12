Polski talent jechał po drugie złoto MŚ. Wtedy wydarzył się absolutny dramat

Wiktor Przyjemski przystępował do piątkowego turnieju w Vojens z czteropunktową przewagą nad Nazarem Parnickim. Obrońca mistrzowskiego tytułu powrócił na tor po kontuzji kostki. Tymczasem w Vojens przed rozpoczęciem turnieju padało, a w tych warunkach było 20-latkowi jeszcze trudniej o płynną jazdę. Po pierwszej serii startów było widać, że Przyjemski walczy z potężnym bólem.

Parnicki show. Przyjemski nie obronił tytułu

Tymczasem Nazar Parnicki, największy rywal polskiego żużlowca w walce o mistrzostwo świata juniorów, jechał jak w transie. Ukrainiec uciekał przeciwnikom niezależnie od tego, z jakiego pola startowego wychodził spod taśmy. Kapitalnie prezentował się też startujący z dziką kartą Bastian Pedersen.

A Polacy? Delikatnie mówiąc - szału nie było. Swój pierwszy wyścig wygrał Antoni Mencel, w drugiej serii startów pierwszy do mety dojechał Przyjemski, ale poza tym trudno o pozytywy. Niemiłym zaskoczeniem była postawa Kevina Małkiewicza, który miał walczyć o brązowy medal w całym cyklu, a tymczasem w piątkowy wieczór uzbierał na torze w Vojens ledwie trzy punkty.

Po fazie zasadniczej wiedzieliśmy już, że po raz pierwszy od 2020 roku indywidualnym mistrzem świata juniorów na żużlu nie zostanie Polak. Parnicki miał na koncie komplet "trójek", a Przyjemski nie wszedł nawet do czołowej "10", która gwarantowała udział w biegu barażowym. Parnicki z kolei bezpośrednio wszedł do finału. Był o krok od tytułu.

Przedwczesny koniec zawodów. Przyjemski ze srebrem

Po zakończeniu fazy zasadniczej nad torem w Vojens potężnie się rozpadało. Po chwili zastanowienia organizatorzy postanowili zakończyć zawody i zaliczyć wyniki po 20 wyścigach. To oznaczało, że Parnicki oficjalnie został nowym mistrzem świata juniorów. Srebro zgarnął Wiktor Przyjemski, a brąz Duńczyk Mikkel Andersen.

Klasyfikacja 3. rundy SGP2:

1. Nazar Parnicki (Ukraina) 15 (3,3,3,3,3) - 20 pkt do klasyfikacji SGP2

2. Bastian Pedersen (Dania) 12 (3,3,3,2,1) - 18

3. Mikkel Andersen (Dania) 12 (2,2,2,3,3) - 16

4. Dan Thompson (Wielka Brytania) 10 (3,2,2,1,2) - 14

5. Norick Bloedorn (Niemcy) 9 (d,2,3,3,1) - 12

6. Adam Bednar (Czechy) 9 (1,3,1,2,2) - 11

7. Casper Henriksson (Szwecja) 8 (1,0,3,1,3) - 10

8. Mathias Pollestad (Norwegia) 8 (2,1,d,2,3) - 9

9. Antoni Mencel (Polska) 8 (3,1,1,2,1) - 8

10. William Drejer (Dania) 7 (2,0,2,3,0) - 7

11. Wiktor Przyjemski (Polska) 7 (d,3,1,1,2) - 6

12. Villads Nagel (Dania) 6 (2,1,2,0,1) - 5

13. Mitchell McDiarmid (Australia) 5 (0,2,0,1,2) - 4

14. Kevin Małkiewicz (Polska) 3 (1,1,1,0,0) - 3

15. Jake Mulford (Wielka Brytania) 1 (1,d,d,0,0) - 2

16. Jan Przanowski (Polska) 0 (0,0,0,u,0) - 1

Ostateczna klasyfikacja końcowa cyklu SGP2:

1. Nazar Parnicki (Ukraina) 52 pkt

2. Wiktor Przyjemski (Polska) 42 pkt

3. Mikkel Andersen (Dania) 36 pkt

4. Adam Bednar (Czechy) 35 pkt

5. William Drejer (Dania) 33 pkt

6. Mathias Pollestad (Norwegia) 33 pkt

7. Norick Bloedorn (Niemcy) 31 pkt

8. Dan Thompson (Wielka Brytania) 27 pkt

9. Antoni Mencel (Polska) 26 pkt

10. Kevin Małkiewicz (Polska) 25 pkt

11. Casper Henriksson (Szwecja) 23 pkt

12, Jan Przanowski (Polska) 20 pkt

13. Bastian Pedersen (Dania) 18 pkt

14. Mitchell McDiarmid (Australia) 17 pkt

15. Villads Nagel (Dania) 5 pkt

16. Anże Grmek (Słowenia) 4 pkt

17. Nikita Kaulins (Łotwa) 4 pkt

18. Jake Mulford (Wielka Brytania) 4 pkt

19. Sammy Van Dyck (Szwecja) 3 pkt