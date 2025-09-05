Reprezentant Polski kończy karierę! Absolutna sensacja

Kiedy Jarosław Hampel po trzynastym biegu meczu Orlen Oil Motor Lublin - Bayersystem GKM Grudziądz, otrzymał od miejscowych kibiców owację na stojąco. 43-latek bowiem przez kilka lat był zawodnikiem Motoru i fani dobrze go wspominają. Zawodnik wziął do ręki mikrofon, po czym ogłosił, że kończy karierę. Wszyscy mają prawo być zaskoczeni, bo nic nie zapowiadało takiego scenariusza.

Hampel poczuł, że musi zejść ze sceny

Jeszcze informacje medialne z ostatnich dni jasno wskazywały, że Hampel odejdzie z obecnego klubu (Stelmet Falubaz Zielona Góra) i zasili Krono-Plast Włókniarz Częstochowa.

W rozmowie z Eleven Sports utytułowany zawodnik oznajmił, że poczuł, iż musi zakończyć karierę. - To była świadoma decyzja - podkreślił.

Hampel ma za sobą nieudany sezon (średnia 1,474 pkt/bieg w PGE Ekstralidze), ale i tak można powiedzieć, że odchodzi na szczycie, bo kończy karierę jako zawodnik najlepszej żużlowej ligi świata.

Oto najważniejsze sukcesy legendy

Jarosław Hampel wygrał wszystko, co najważniejsze, poza indywidualnym mistrzostwem świata. Popularny "Mały" miał wspaniałą karierę. Rozpoczął ją w 1999 roku od startów w Polonii Piła. Następnie reprezentował kluby z: Wrocławia, Leszna, Zielonej Góry, ponownie Leszna, Lublina i znów Zielonej Góry

Hampel ma na swoim koncie trzy medale Indywidualnych Mistrzostw Świata - dwa srebra z lat 2010 i 2013 oraz brąz z 2011 roku. Łącznie 26 razy stawał na podium turniejów cyklu Speedway Grand Prix, z czego wygrał 6 rund.

Był znany z tego, że stanowił podporę reprezentacji Polski. Sześciokrotnie wygrywał z nią Drużynowy Puchar Świata. W drużynowych mistrzostwach kraju wywalczył osiem złotych medali, a w 2011 roku sięgnął po indywidualne mistrzostwo Polski.

Hampel zapowiedział, że 5 października w Lublinie odbędzie się jego turniej pożegnalny.

