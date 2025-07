W 43-tysięcznym polskim mieście budują stadion za 30 mln. To dom drugoligowca

Wszystko wskazuje na to, że w przyszłym roku na mapie Polski do pełnego użytku zostanie oddana nowa żużlowa arena. Jej gospodarzem będzie drużyna Cellfastu Wilków Krosno, która wprawdzie cały czas korzysta z obiektu, ale bez jego najważniejszej części - centralnej trybuny. To jednak ulegnie zmianie.