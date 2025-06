Zmarzlik pędził po triumf w GP Polski. Niebywałe sceny w finale

Gorzów po raz pierwszy żużlowe Grand Prix gościł w 2011 roku. Wtedy zwycięstwo odniósł emerytowany już Greg Hancock, ale z czasem tor w województwie lubelskim stał się miejscem popisów Bartosza Zmarzlika. Nasz zawodnik wygrywał w tym mieście w 2014, 2020 oraz 2023 roku, a także kilkukrotnie lądował na podium (2012, 2018, 2022). Tym razem kibice również liczyli na świetny występ 30-latka, który pędzi w kierunku już szóstego tytułu indywidualnego mistrza świata.

Grand Prix Polski 2025. Bartosz Zmarzlik z kolejnym triumfem

Nasz żużlowiec przed jazdą w Gorzowie miał świetną sytuację w klasyfikacji generalnej cyklu. Był jej liderem z 15 punktami przewagi nad drugim Brady'm Kurtzem oraz 22 oczkami na trzecim Fredrikiem Lindgrenem, swoim największym rywalem w ostatnich latach. Ewentualne zwycięstwo w Grand Prix Polski mogło wręcz ustawić Zmarzlika na autostradzie do tytułu, biorąc pod uwagę, że jesteśmy już za półmetkiem sezonu, który będzie finiszował we wrześniu.

Jeszcze przed startem zmagań w Gorzowie wiedzieliśmy, że będą one historyczne. Po raz pierwszy zawody Grand Prix miała prowadzić bowiem kobieta - czyli Brytyjka Christina Turnbull. Mniej pozytywną informacją była natomiast frekwencja na polskim obiekcie. Tym razem nie obserwowaliśmy pełnych trybun, bo te zapełniły się "tylko" w 80 procentach.

A jak wyglądały same zawody? Zmarzlik początkowo nie miał zbyt łatwo. Po trzech seriach startów co prawda prowadził, ale różnice w czołówce były naprawdę niewielkie. Jego przewaga nad ósmym Maksem Frickiem wynosiła tylko dwa punkty. W międzyczasie widzowie zgromadzeni w Gorzowie byli świadkami źle wyglądającego wypadku. Martin Vaculik oraz Kai Huckenbeck starli się na torze, po czym drugi z nich uderzył ze sporym impetem w barierki. Obaj po chwili wstali o własnych siłach, ale Słowak potrzebował większej asysty medycznej i wyjechał karetką na badania. Grand Prix oczywiście już nie kontynuował, podobnie zresztą jak Niemiec.

Z czasem za najlepiej dysponowanego żużlowca w Gorzowie, oprócz Zmarzlika, zaczął wyrastać Fredrik Lindgren. Szwed po czterech seriach miał tyle samo punktów (10) co Polak. Bardzo dobrze spisywał się też Daniel Bewley, który po słabym początku (ostatnie miejsce) wygrał trzy kolejne biegi. Wydawało się, że to między tą trójką może rozegra się kwestia zwycięzcy rundy zasadniczej.

Polak nie pozostawił jednak wątpliwości. W swoim piątym biegu miał co prawda gorszy moment, bo stracił nieco kontroli nad motocyklem, co próbował wykorzystać Robert Lambert, ale to była tylko chwilowa słabość. Bo Zmarzlik nie miał zamiaru dać sobie wyrwać 3 punktów i przegonić wspomnianym wyżej rywalom. Wywalczył bezpośredni awans do finału. A oprócz niego zrobił to Kurtz, który wykorzystał gorsze jazdy Lindgrena i Bewleya.

Szwed oraz Brytyjczyk ostatecznie jednak wygrali swoje półfinały i też awansowali do decydującego biegu wieczoru. Zmarzlik, Lindgren, Bewley i Kurtz - to oni zatem mierzyli się o triumf w Gorzowie Wielkopolskim. Już na samym początku finału zobaczyliśmy mało znajomy obrazek - bo Zmarzlik wystartował słabo i z trzeciego miejsca musiał gonić rywali. Ale jednego z nich nie zdołał wyprzedzić.

To Brady Kurtz okazał się na stadionie im. Edwarda Jancarza najlepszy. Dla polskich kibiców to oczywiście nie tragedia - bo na drugie miejsce Zmarzlika też trudno narzekać. Inna sprawa, że Australijczyk odrobił cztery punkty do naszego zawodnika w klasyfikacji generalnej cyklu. Walka o mistrzostwo świata na pewno się jeszcze nie skończyła.

Wyniki GP Grand Prix Polski w Gorzowie: