Afera po transmisji w TVP. Dyrektor wyjaśnia. "Ludzki błąd"

W marcu br. Telewizja Polska pozyskała prawa do pokazywania indywidualnych mistrzostw Polski w żużlu. Całą imprezę w maju wygrał Kacper Woryna, a poza nim w czołowej ósemce znalazł się Piotr Pawlicki, Wiktor Przyjemski, Mateusz Cierniak, Krzysztof Buczkowski, Paweł Przedpełski, Szymon Woźniak oraz Przemysław Pawlicki. W trakcie transmisji TVP pokazywało na antenie zdjęcia zawodników, do których prawa autorskie ma Canal+. Całą sprawę nagłośnił Maciej Glazik, szef redakcji żużlowej C+. Teraz jest komentarz ze strony publicznego nadawcy.

Dyrektor TVP Sport reaguje na aferę. "Zwyczajny ludzki błąd"

Całą sprawę wyjaśnił Jakub Kwiatkowski, dyrektor TVP Sport. - Tweet pracownika w żadnym stopniu nie oznaczał oskarżenia ze strony kierownictwa stacji. Sprawa została wyjaśniona na szczeblu menedżerskim i została zakończona. Był to zwyczajny ludzki błąd, który oczywiście nie powinien mieć miejsca. Takie błędy, przy dużej liczbie i złożoności projektów, po prostu czasami się zdarzają - przekazał Kwiatkowski w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

"Hej TVP Sport, dlaczego zdjęcia, do których prawa ma wyłącznie Canal+ pojawiły się w Waszej transmisji? I jeszcze jakieś takie nieostre w jednym miejscu" - tak brzmiał tweet autorstwa Glazika na portalu X. Całe zawody oglądało blisko 200 tys. osób.

Bogata oferta żużlowa od TVP. "Nowe otwarcie"

IMP Challenge to nie jest jedyna impreza żużlowa, które na swoich antenach pokazuje Telewizja Polska. W ofercie TVP znajdują się też Mistrzostwa Polski Par Klubowych, turniej o Złoty Kask oraz Młodzieżowe Indywidualne Mistrzostwa Polski, finał Drużynowych Mistrzostw Europy i cztery turnieje o Indywidualne Mistrzostwo Europy na Żużlu (SEC).

- Wydaje mi się, że TVP może mieć nowe otwarcie. Do tej pory bazowało głównie na SEC, a teraz dochodzą kolejne cztery duże imprezy. Gdy kibice zliczą sobie liczbę zawodów żużlowych w Telewizji Polskiej, a dochodzi jeszcze do tego Kryterium Asów i prawdopodobnie turniej o koronę Bolesława Chrobrego - Pierwszego Króla Polski, wychodzi całkiem pokaźna suma imprez, która będzie dostępna dla szerokiego grona odbiorców - uważa Ireneusz Igielski, przewodniczący Głównej Komisji Sportu Żużlowego.