Będzie kolejna wielka impreza na Stadionie Narodowym! "Udało się"

Gdzie w 2025 roku reprezentacja Polski będzie rozgrywała mecze w eliminacjach do mistrzostw świata w 2026 roku? Jeszcze w poniedziałek wydawało się, ze Biało-Czerwoni wyprowadzą się ze Stadionu Narodowego w Warszawie i przeniosą się na Stadion Śląski w Chorzowie. Doszło do wielu dyskusji wśród kibiców, ekspertów i nawet polityków, co doprowadziło do tego, że cała sprawa nie jest jeszcze przesądzona.

REKLAMA

Zobacz wideo Julia Szeremeta komentuje wyniki plebiscytu na najlepszego sportowca Polski

Dwie wielkie imprezy żużlowe zagoszczą na Stadionie Narodowym w Warszawie

Niezależnie od tego swoje plany związane ze Stadionem Narodowym ogłosił Polski Związek Motorowy. W czwartkowym komunikacie przekazano, że 17 maja bieżącego roku na stołecznym obiekcie odbędzie się dziewiąta edycja żużlowego turnieju Grand Prix.

"Żużlowcy ścigać będą się w zawodach indywidualnych, które wyłaniają Mistrza Świata (tytułu bronić będzie Bartosz Zmarzlik, który w IMŚ triumfował pięć razy)" - czytamy w nim. Dodatkowo PZM poinformował o innej dużej imprezie, która odbędzie się w 2026 roku.

"Polski Związek Motorowy potwierdził również oficjalnie, iż 29 sierpnia 2026 roku po raz pierwszy w historii na PGE Narodowym rozegrany zostanie Finał Drużynowego Pucharu Świata. Kibice obejrzą w Warszawie Żużlową Reprezentację Polski. [...] Po raz ostatni i jedyny, na PGE Narodowym Żużlowa Reprezentacja Polski wystąpiła w dwumeczu towarzyskim przeciwko Reprezentacji Reszty Świata w 2016 roku, przegrywając zawody 44:46" - dodano. To oznacza, że reprezentacja Polski wróci na Narodowy po dziesięciu latach!

Zobacz też: GIF przerwał milczenie ws. leku Świątek. "Niezapowiedziana inspekcja"

- Od dawna chcieliśmy ściągnąć tę wielką imprezę na PGE Narodowy. Teraz to się udało i w 2026 roku na PGE Narodowym będziemy gospodarzami Drużynowego Pucharu Świata. Te zawody polscy kibice kochają - powiedział Michał Sikora, prezes Polskiego Związku Motorowego.