Piotr Rusiecki to znany biznesmen, prezes żużlowego klubu Fogo Unii Leszno. W tym roku doszło do dużej niespodzianki i po 28 latach utytułowany klub z Leszna pożegnał się z PGE Ekstraligą. - Zanosiło się na to przez większość sezonu, a nawet trochę przed nim, ale niełatwo było w to uwierzyć. Teraz wiara nie jest już potrzebna, bo mroczny dla kibiców tego klubu scenariusz się ziścił. Unia Leszno oficjalnie spadła z PGE Ekstraligi! Aż osiemnastokrotni mistrzowie kraju, hegemon z lat 2017-2020 poznał swój marny los po wygranej Falubazu Zielona Góra nad Apatorem Toruń 46:44. Sami w ostatniej kolejce wygrali ze Stalą Gorzów 53:37, ale to nic nie dało - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Córka polskiego milionera spodziewa się dziecka

- Leszno potrzebuje takich zawodników, jak Janusz Kołodziej, czy Grzegorz Zengota, bo oni oddali serce za ten klub w ostatnich latach. Miasto dalej żyje żużlem i jest mu potrzebny żużel na najwyższym poziomie - mówił Piotr Rusiecki po spadku drużyny do I ligi w rozmowie z Eleven Sports.

Nie wiadomo, jak Unia Leszno będzie radzić sobie w nowym sezonie. Jedno jest jednak pewne - Piotr Rusiecki będzie miał inny powód do zadowolenia. Okazało się bowiem, że jego córka - Anna Rusiecka będzie miała dziecko.

- Liczę dni, żeby Cię poznać maleństwo. Dziecko Rew przybędzie latem 2025 roku - napisała na Instagramie Anna Rusiecka.

Spodziewa się ona dziecka z żużlowcem. Jest to 21-letni Australijczyk Keynan Rew. To czwarty junior mistrzostw świata z ubiegłego roku. W przyszłym sezonie będzie jeździł w drużynie Texom Stal Rzeszów.

- Do ekipy z Podkarpacia przeszedł on po niezbyt udanym sezonie w Fogo Unii Leszno, gdzie notował średnio 1,346 punktu na bieg - pisze poral "Po Bandzie".

Unia Leszno ma na koncie 18 tytułów mistrza Polski (osiem srebrnych medali i siedem brązowych) i jest najbardziej utytułowanym klubem w naszym kraju. Sześć złotych medali mniej ma KS ROW Rybnik.