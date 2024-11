Boniek niczego nie krył. Wstawił się za Rosjanami. "Są bardziej Polakami"

Zbigniew Boniek urodził się w Bydgoszczy i kibicuje żużlowej Polonii. Były reprezentant Polski i prezes PZPN-u nigdy nie ukrywał swoich sympatii, a często w mediach społecznościowych pokazywał, że śledzi rozgrywki w Polsce, a także cykl Grand Prix. Dysponuje też sporą wiedzą o dyscyplinie, a teraz zabrał głos o kontrowersji wokół zawodników urodzonych w Rosji.

Zbigniew Boniek nie ma wątpliwości. Oto co sądzi o powrocie Emila Sajfutdinowa i Artioma Łaguty

Polonia Bydgoszcz była głównym faworytem do awansu do PGE Ekstraligi, ale to ROW Rybnik wywalczył miejsce w elicie. W kolejnym sezonie zespół, któremu kibicuje Boniek, będzie rywalizował o awans z Unią Leszno i to martwi byłego prezesa PZPN-u.

- Zupełnie szczerze powiem, że ten brak awansu w takich okolicznościach to jest coś absolutnie dramatycznego. Wszystko wskazywało na to, że awans będzie, ale nie zostało to zrobione po prostu poprzez szkolne błędy, brak koncentracji - zaczął Boniek w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet.

- Wszystkie znaki na niebie wskazują, że awansuje Unia i koniec kropka - dodał.

Były piłkarz został także zapytany u sytuację Emila Sajfutdinowa i Artioma Łaguty - dwóch Rosjan z polskimi paszportami, których znów nie dopuszczono do jazdy w cyklu Grand Prix. Dla wielu jest to ogromna strata dla prestiżowych zawodów, bo ta dwójka należy do absolutnej światowej czołówki i miałaby szansę na walkę o mistrzostwo świata.

- Ja w ogóle zastanawiam się, dlaczego nie dano "dzikiej karty" Sajfutdinowowi i Artiomowi Łagucie. Tego w ogóle nie rozumiem - zaczął Boniek w trakcie rozmowy i "dzikich kartach" i małej liczbie Polaków w Grand Prix. W odpowiedzi usłyszał, że obaj są Rosjanami.

- Jeden i drugi ma też polski paszport. Jeden i drugi jeździ w Polsce. Widzę, że rosyjscy zawodnicy grają w tenisa, więc Sajfutdinow i Łaguta mogliby dostać "dzikie karty", co pomogłoby Grand Prix. Mogliby rywalizować na tych samych zasadach, co Rosjanie w innych dyscyplinach. Tym bardziej że mają polskie paszporty, płacą podatki w Polsce, nie w Rosji i mieszkają w Polsce. W lidze polskiej jeżdżą jako Polacy, mają polskie paszporty, to jaki to problem? W polskich reprezentacjach też mamy zawodników, którzy mają polskie obywatelstwo, ale nie potrafią słowa po polsku powiedzieć. A tu mamy dwóch zawodników, którzy tyle lat żyją w Polsce. Wiadomo, że nie będą się wyrzekać swojej pierwotnej ojczyzny, ale dzisiaj sportowo są bardziej Polakami niż Rosjanami - uważa były prezes PZPN-u.

Zresztą nie tylko Boniek jest takiego zdania, a ze środowiska żużlowego płyną podobne głosy. Faktem jest jednak, że po raz kolejny dwóch zawodników ze światowej czołówki pozbawiono szansy na rywalizację o mistrzostwo świata.