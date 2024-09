Nagły zwrot ws. ikony polskiego klubu. "Jestem u siebie"

Jeszcze kilka dni temu wydawało się, że w polskim żużlu dojdzie do sensacyjnego rozstania Macieja Janowskiego z Betard Spartą Wrocław. Jeden z najlepszych polskich żużlowców niedawno narzekał, że nie czuł odpowiednio dużego zainteresowania ze strony klubu, by kontynuować współpracę. Ostatecznie doszło do zwrotu akcji i wrocławianie mogli ogłosić świetne wieści dla kibiców.

