Katastrofa Zmarzlika w Bydgoszczy. Przesadził

Po pierwszym z trzech finałów Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu klasyfikacji generalnej przewodzili do spółki Patryk Dudek i Bartosz Zmarzlik, którzy zdobyli po 15 punktów. To właśnie ta dwójka była również duetem faworytów przed drugą odsłoną zmagań o tytuł mistrza Polski. Na torze w Bydgoszczy nie wygrał jednak żaden z nich.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Roy Hodgson ocenił reprezentację Polski! Ależ słowa legendy

Dominik Kubera wygrał IMP w Bydgoszczy. Bartosz Zmarzlik bez finału i z bolesnym upadkiem

Dudek od samego początku zawodów spisywał się świetnie, a wraz z nim Kubera i Maciej Janowski. Z kolei Zmarzlik zaczął od "zera", ale po zmianie motocykla również dołączył do grona najlepszych na bydgoskim owalu. Finalnie jednak to Janowski i Kubera zajęli dwa pierwsze miejsca po fazie zasadniczej i to oni zameldowali się w finale.

Z kolei Zmarzlik rywalizować musiał w półfinałowym barażu z Dudkiem, Woźniakiem i Bartłomiejem Kowalskim. To pierwszy z tego grona okazał się najszybszy i szybko odjechał całej stawce, zapewniając sobie miejsce w finale. Za jego plecami jechał Woźniak, a szalejący Zmarzlik za wszelką cenę chciał odebrać mu drugą lokatę. Szaleńczy atak zakończył się jednak fatalnie.

Mistrz świata zaryzykował wciśnięcie się między rywala, a bandę przed drugim łukiem czwartego okrążenia. Nie udało mu się jednak "założenie" na Woźniaka i padł na ziemię, a następnie wleciał w bandę. Zdawało się, że tą akcją chciał nieco naciągnąć arbitrów na ewentualne wykluczenie Woźniaka. Sędziowie słusznie uznali, że winny tej sytuacji był jednak właśnie Zmarzlik i tym samym najlepszy żużlowiec świata nie wjechał do finału zmagań.

W wielkim finale nie do złapania dla przeciwników był Kubera i to on wygrał zawody. Reszta szaleńczo walczyła o drugą lokatę, ale finalnie ta przypadła Dudkowi. Trzeci niespodziewanie był Woźniak, a czwarty Janowski.

Wygrana zapewniła Dominikowi Kuberze aż 18 punktów do klasyfikacji generalnej (17 "oczek" na torze i jedno za najwięcej wygranych biegów). Dzięki temu żużlowiec Motoru Lublin jest drugi i traci dwa punkty do liderującego Patryka Dudka (29 punktów). Podium przed wielkim finałem zamyka Zmarzlik z 26 punktami. Mistrzowi świata nie przeszkodził więc nieudany występ w Bydgoszczy. Dwa punkty za nim jest Maciej Janowski.

Trzeci i decydujący finał IMP odbędzie się w Lublinie 10 sierpnia. Czterech zawodników ma bardzo duże szanse na końcowy triumf, a więc zawody na torze mistrzów Polski zapowiadają się bardzo ciekawie.

Wyniki 2. finału IMP w Bydgoszczy:

1. Dominik Kubera (Motor Lublin) - 17 (3,2,3,3,3,3) +1 za najwięcej wygranych biegów

2. Szymon Woźniak (Stal Gorzów) - 10+2 (1,2,1,3,1,2)

3. Patryk Dudek (Apator Toruń) - 13+3 (3,3,2,3,1,1)

4. Maciej Janowski (Sparta Wrocław) - 14 (2,3,3,3,3,0)

5. Bartłomiej Kowalski (Sparta Wrocław) - 7+1 (2,3,1,0,1)

6. Bartosz Zmarzlik (Motor Lublin) - 11+w (0,3,3,2,3)

7. Piotr Pawlicki (Falubaz Zielona Góra) - 7 (2,1,2,0,2)

8. Bartosz Smektała (Unia Leszno) - 7 (t,1,2,2,2)

9. Janusz Kołodziej (Unia Leszno) - 6 (1,0,3,0,2)

10. Krzysztof Buczkowski (Polonia Bydgoszcz) - 6 (3,d,w,2,1)

11. Kacper Woryna (Włókniarz Częstochowa) - 6 (1,0,1,1,3)

12. Przemysław Pawlicki (Falubaz Zielona Góra) - 6 (2,2,0,2,0)

13. Robert Chmiel (Kolejarz Opole) - 5 (1,1,2,1,0)

14. Wiktor Przyjemski (Motor Lublin) - 4 (0,0,1,1,2)

15. Mateusz Szczepaniak (Polonia Bydgoszcz) - 3 (3)

16. Jarosław Hampel (Falubaz Zielona Góra) - 2 (0,2,0,0,0)

17. Paweł Przedpełski (Apator Toruń) - 2 (0,1,0,1,0)

18. Franciszek Karczewski (Polonia Bydgoszcz) - ns

Klasyfikacja generalna Indywidualnych Mistrzostw Polski na żużlu: